Trento, via libera all’emendamento Cia: nel 2022 stop al canone per i posteggiatori

domenica, 19 dicembre 2021

Trento – Nella discussione in Consiglio provinciale a Trento della manovra finanziaria 2022 è stato approvato l’emendamento del consigliere provinciale Claudio Cia (FdI) per esentare i titolari di concessioni di posteggio dal pagamento del canone 2022 per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati su tutto il territorio provinciale.

“Si tratta di una misura che ho fortemente voluto a supporto di una categoria, quella dei venditori ambulanti, particolarmente penalizzata dalle restrizioni imposte per contrastare la pandemia. Il commercio ambulante ha infatti subito un duro colpo dall’incertezza dovuta all’impossibilità di lavorare con continuità da quasi due anni a questa parte e che ha arrecato un’ingente perdita per il settore. Già nella legge provinciale maggio 2021, n. 7 era stato approvato un altro mio emendamento che andava nella stessa direzione e prevedeva la stessa esenzione per l’anno in corso”, spiega consigliere provinciale Claudio Cia.

“Questo emendamento – conclude – è una risposta concreta alle necessità degli ambulanti. Confido che essi possano lavorare con continuità e che l’esenzione dal pagamento dei canoni di posteggio possa contribuire a una rapida ripresa economica per le tante famiglie che di questo commercio vivono, e che da mesi combattono quotidianamente per superare le criticità legate alla pandemia”.