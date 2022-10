Trento: “PPP. Profeta Corsaro” inaugura la stagione di prosa al Sociale

mercoledì, 26 ottobre 2022

Trento – Si alza il sipario della stagione 2022-2023. “PPP. Profeta Corsaro“, diretto da Leo Muscato è lo spettacolo che inaugura la stagione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara al Sociale di Trento.

La Stagione di prosa si aprirà giovedì 27 ottobre alle 20:30 (in replica fino a domenica 30 ottobre) con una coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e Centro Servizi Culturali S. Chiara e sarà un doveroso omaggio ad un grande intellettuale come Pier Paolo Pasolini nel centesimo anniversario della sua nascita.

PPP. Profeta Corsaro è uno spettacolo firmato da Leo Muscato e Laura Perini, con la supervisione musicale di Giorgio Battistelli (Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2022). Un omaggio al grande intellettuale Pier Paolo Pasolini nel centesimo anniversario dalla sua nascita, un “affresco polifonico per voci e orchestra” come lo definiscono Leo Muscato – coautore della drammaturgia assieme a Laura Perini e regista – e Giorgio Battistelli, consulente musicale del progetto.

PPP. Profeta Corsaro mette in relazione creativa due importanti istituzioni, divenendo il punto focale di due sguardi differenti sul concetto di spettacolo e di opera e su come pensare il rapporto con il proprio pubblico: il teatro di prosa da una parte, la musica sinfonica dall’altra.

PPP. Profeta Corsaro intreccia parole, musica e immagini: la recitazione di cinque attrici e attori dalle espressività differenti, l’interpretazione di una selezione di brani da parte di un’orchestra sinfonica e un percorso visivo a completare l’apparato scenico. Scritti Corsari e Lettere Luterane, ma anche la poesia del grande intellettuale, sono il tessuto drammaturgico cui danno vita le voci di Marco Brinzi, Alex Cendron, Milutin Dapcevic, Gianluca Pantosti e Maria Pilar Perez Aspa che reciteranno compenetrandosi con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Diretta da Marco Angius, l’orchestra passerà dall’interpretazione di Johann Sebastian Bach a Samuel Barber, da Charles Ives ad Arvo Pärt.

“Il filo conduttore che lega compositori così distanti nel tempo è il senso di intensità espressiva che si aggancia perfettamente ai contenuti di Pasolini”, afferma Battistelli, direttore artistico dell’Orchestra Haydn, recentemente insignito del Leone D’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia “È stato un perfetto rapporto di sviluppo drammaturgico con Leo Muscato. Le scelte delle musiche sono funzionali sia alla presenza degli attori, sia al rapporto complesso e allo stesso tempo semplice che Pasolini aveva con la musica. Un poeta esigente e rigoroso con il proprio linguaggio ed estremamente attento alla comunicazione, un poeta che quando utilizzava una musica si rivolgeva al passato, si rivolgeva a Johann Sebastian Bach”.

Scritti Corsari e Lettere Luterane offrono la possibilità di riflettere sul tempo che stiamo vivendo. Pasolini li scrisse cinquant’anni fa e ancora oggi la sua analisi brilla per lucidità e lungimiranza e rappresenta un valido strumento di lettura di una crisi dell’uomo nel suo rapporto col mondo. Un viaggio emotivo all’interno di un pensiero alto che non perde mai la tensione poetica» commentano Perini e Muscato, autori della drammaturgia che ha annodato brani salienti dalle opere pasoliniane.

PPP. Profeta Corsaro si muove esplorando possibilità di linguaggi nuovi, ricerca l’interazione tra la presenza in scena degli attori e di un’orchestra sinfonica e fa dialogare l’azione con l’immagine. Il visual design è curato da Luca Attilii, i costumi da Margherita Baldoni e il disegno luci di Alessandro Verazzi.

Foyer del Teatro!

Tornano gli appuntamenti dedicati agli approfondimenti con i protagonisti della Stagione 2022-23. Per il primo incontro in calendario, previsto in Sala Chiusole (Palazzo Festi – Teatro Sociale) venerdì 28 ottobre alle ore 17.30, Emanuela Rossini, linguista e docente universitaria impegnata in politiche culturali, rapporti istituzionali e relazioni europee, dialogherà con il cast dello spettacolo PPP. Profeta Corsaro.

Info e biglietti

Biglietti acquistabili online su www.boxol.it/centrosantachiara/it, e presso le Casse del Teatro Sociale e del Teatro Auditorium.