Trento: intervento delle Acli sulla norma relativa alle Slot Machine

Trento- Il 12 agosto 2022, entrerà in vigore una sentenza provinciale riguardante il gioco d’azzardo, che sancisce il posizionamento delle Slot Machine e VLT a distanza di 300 metri dai luoghi sensibili. Nei bar la norma era già in vigore dal 2020, tra qualche settimane accadrà anche per le sale da gioco. Dietro a questi giochi c’è un business economico non di poco conto, infatti l’Associazione Nazionale Gestori gioco di Stato ha ribadito di non essere a favore a questa norma.

Il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, ACLI, ANFASS Trentino, Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, CONAGGA, Movimento dei Focolari Trentino Alto Adige, Gruppo ALBORA, desiderano porre grande attenzione verso alcuni aspetti: la legge del 2015 che poneva limitazione verso il proliferare del gioco d’azzardo in modo incontrollato e poneva già il limite a 300 metri, si passa l’attenzione al fatto che già si poteva porre attenzione e adeguarsi alla normativa durante gli anni. La legge propone di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dal momento che la dipendenza da gioco è una piaga sociale considerata in tutto e per tutto una malattia che genera disgregazione sociale e costi per la Sanità Pubblica. Facendo sempre riferimento alla norma del 2015 e prevede interventi di prevenzione e cura della dipendenza da gioco con iniziative di formazione in particolare a favore dei giovani. Inoltre il Consiglio Provinciale si era già espresso due anni fa bocciando la proroga per le sale gioco dato che prima dell’interesse economico si pone l’interesse sociale e del benessere.

Visti tutti questi punti, il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, ACLI, ANFASS Trentino, Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, CONAGGA, Movimento dei Focolari Trentino Alto Adige, Gruppo ALBORA, chiedono alla Giunta Provinciale di non modificare la norma 13 del 2015, lasciando che la stessa diventi pienamente operativa.