Trento, il commiato del commissario Bernabei ai carabinieri

mercoledì, 28 dicembre 2022

Trento – Il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri, per porgere il suo saluto di commiato.

Accolto dal Comandante Colonnello Matteo Ederle, il Commissario ha incontrato una rappresentanza dei principali Comandanti dei Reparti dell’Arma dislocati in Provincia ai quali ha indirizzato parole di ringraziamento per il costante impegno istituzionale rivolto a favore della collettività in ogni parte del territorio, evidenziando il fattivo spirito di collaborazione e la naturale sinergia con le altre Istituzioni, emersi sia nel quotidiano ma anche e soprattutto nelle situazioni di maggiore gravità/criticità tra cui sicuramente rientra la tragedia della Marmolada.

Nel corso dell’incontro il Colonnello Ederle ha donato al Commissario del Governo lo stemma in bronzo del Comando Provinciale di Trento, ringraziandolo per la vicinanza e l’umanità con cui ha costantemente indirizzato l’operato delle Forze di Polizia in Trentino.