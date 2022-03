Trento, giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid 19

venerdì, 18 marzo 2022

Trento – Si celebra oggi la Giornata nazionale in ricordo delle vittime dell’epidemia da Covid 19. Il giorno è quello in cui – a Bergamo, nel 2020 – i camion dell’esercito portarono via centinaia di bare con morti destinati alla cremazione fuori città.

“Il Consiglio provinciale oggi abbassa a mezz’asta le bandiere esposte su via Manci. E invita tutti i cittadini a un momento di particolare riflessione sulla gravità e vastità dell’emergenza sanitaria, peraltro non ancora del tutto archiviata. Ricordiamolo: 1.596 vite perdute nel solo Trentino, 144.690 contagi certificati, tanta sofferenza e tante difficoltà, seppure affrontate con la massima determinazione dalle istituzioni, dalle famiglie, dai cittadini. Ricordiamoci anche di come la campagna vaccinale, che ha richiesto al sistema sanitario uno sforzo eccezionale, è stata e rimane la svolta decisiva nella lotta al virus. Ringraziamo una volta di più la dedizione e il lavoro straordinario del personale applicato ai servizi ospedalieri e sanitari. E restiamo uniti”, il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder.