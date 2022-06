Trento: agritech e idrogeno verde conquistano il pubblico

sabato, 4 giugno 2022

Trento – Proseguono gli eventi della Fondazione Edmund Mach al Festival dell’Economia di Trento. Dopo idrogeno verde e agritech che hanno fatto il pieno di pubblico, domani – domenica 5 giugno – alle 16, presso il Dipartimento di Economia, è in programma l’appuntamento sulla biodiversità. Un argomento che si inserisce perfettamente nel grande tema del Festival “tra ordine e disordine” in quanto ordine e disordine governano rispettivamente i sistemi agricoli e quelli naturali.

All’evento “La biodiversità tra ordine e disordine” interverranno il professor Michele Morgante, Università di Udine e Direttore Scientifico dell’Istituto di Genomica Applicata, il professor Danilo Porro, membro della Delegazione Nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe 2021-2027, direttore dell’Institute of Molecular Bioimaging and Physiology del CNR Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze Università Milano Bicocca, il professor Mario Pezzotti, dirigente Centro Ricerca e Innovazione Fondazione Edmund Mach; modera Laura La Posta caporedattore del Sole 24 Ore.

Intanto questa sera alle 18.15 il prof Mario Pezzotti, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione interviene al Dipartimento di Economia per parlare di agricoltura sostenibile, high tech e biotecnologie con Anna Gatti, Direttore Lift Lab Scuola di direzione aziendale Università Bocconi di Milano, Lorenza Alexandra Lorenzetti, ALTIS – Università Cattolica del Sacro Cuore, Bruno Mezzetti, Università Politecnica delle Marche.

Domenica all’evento sulla biodiversità si parlerà del fatto che in natura il disordine rende possibile il costante adattamento delle specie al mutare dell’ambiente. Il disordine genera un equilibrio che si rinnova di continuo, tanto più stabile quanto più ampia è la biodiversità disponibile. I sistemi agricoli sono invece ordinati. Come è possibile conciliare due forze contrapposte e consegnare alle generazioni future gli ecosistemi non degradati e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e nel contempo sfamare il mondo?

Tornando ai due appuntamenti di ieri, l’evento sull’idrogeno ha visto salire sul palco del Festival illustri esperti come il professo Franco Cotana dell’Università di Perugia e membro del comitato tecnico scientifico di FEM nonché fondatore del Centro di Ricerca sulle Biomasse e la dottoressa Gabriella De Stradis, Capo della Segreteria tecnica del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, il prof Mario Pezzotti, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione FEM; il giornalista Jacopo Giliberto del Sole 24 ore. Al centro dell’incontro l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili che rappresenta un’alternativa pulita ai combustibili fossili tradizionali e può contribuire alla transizione energetica. Si è discusso anche dell’importante ruolo che la FEM potrebbe svolgere in questo ambito con le sue attività di ricerca nel campo della bioeconomia, dell’ecologia forestale e della tracciabilità.

Il tema dell’agritech è stato al centro dell’evento che ha visto intervenire il Presidente della XII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati con il giornalista del Sole 24 ore, Giorgio Dell’Orefice, il professor Mario Pezzotti, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione FEM. Si è parlato di come le nuove tecnologie digitali come la robotica, la sensoristica, l’uso di immagini da satelliti, l’intelligenza artificiale e l’innovazione genetica saranno in grado di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura rendendola più sostenibile. Focus sul progetto Agritech che, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, realizza sotto la guida dell’Ateneo Federiciano uno dei 5 Centri Nazionali approvati nell’ambito del PNRR e nel quale anche FEM sarà coinvolta con le sue competenze e professionalità.