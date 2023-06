Treni multisistema comuni per il traffico ferroviario transfrontaliero

martedì, 6 giugno 2023

Bolzano – Alto Adige e Tirolo continuano a lavorare ad una strategia ferroviaria transfrontaliera comune: sei nuovi treni potranno circolare tra Innsbruck e Bolzano senza sosta al Brennero.

Sei treni Coradia Stream del costruttore francese Alstom completeranno in futuro il parco veicoli comune per i servizi ferroviari transfrontalieri dell’Euregio. I treni saranno acquistati congiuntamente dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall’azienda ferroviaria austriaca Öbb attraverso la società in house della Provincia Sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA e saranno impiegati per la prima volta sui percorsi transfrontalieri a partire dal dicembre 2026 per conto del Verkehrsverbund Tirol (Vvt).

Alfreider: “Buona collaborazione e parco mezzi all’avanguardia”

I sei treni – finanziati da Öbb nell’ambito del contratto di servizio di trasporto esistente – viaggeranno su tutte le reti ferroviarie dell’Euregio insieme ai 15 veicoli del tipo Coradia Stream già acquistati dalla Provincia autonoma di Bolzano e risponderanno ai requisiti del moderno trasporto ferroviario in termini di tecnologia e qualità. “Solo attraverso una buona collaborazione e un parco mezzi all’avanguardia è possibile raggiungere gli elevati obiettivi che ci siamo prefissati per il trasporto transfrontaliero di passeggeri in treno. Questa collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirol, la Sta, la Vvt e la Öbb è un ottimo esempio di cooperazione transfrontaliera funzionante”, afferma soddisfatto Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità della Provincia autonoma di Bolzano.

“Il viaggio in treno deve essere comodo, semplice e veloce, in modo che sempre più persone scelgano il treno e non l’automobile. I treni multisistema acquistati congiuntamente sono in grado di soddisfare i diversi requisiti tecnici di Austria e Italia, il che significa che in futuro non saranno più necessarie fermate prolungate e cambi di treno al Brennero. Il Tirolo e l’Alto Adige si sono impegnati solo di recente, in una risoluzione ferroviaria firmata congiuntamente, a realizzare un collegamento regionale continuo a intervalli di mezz’ora tra Innsbruck e Bolzano entro il cambio di orario del 2027. Con i veicoli ordinati ora raggiungeremo questo obiettivo e daremo un contributo significativo al miglioramento del trasporto pubblico transfrontaliero”, afferma l’assessore alla Mobilità del Tirolo René Zumtobel.

Dejaco: “Collegamenti diretti nello spirito dell’Euregio”

I nuovi treni Coradia Stream – come i 15 già acquistati dalla Provincia autonoma di Bolzano – offrono 381 posti a sedere. Hanno una potenza di circa 3000 kilowatt e possono raggiungere una velocità massima di 160 chilometri all’ora. I treni sono dotati di uno scompartimento per le biciclette ampliato ed è già installato l’attuale sistema di sicurezza europeo Etcs. “Nello spirito dell’Euregio, ci saranno collegamenti diretti tra Innsbruck e Lienz, Bolzano e Merano fino a Malles”, afferma il direttore generale della Sta, Joachim Dejaco.

“Con l’acquisto di questi treni multisistema, Öbb prosegue la sua strategia di internazionalizzazione insieme ai suoi partner. I collegamenti transfrontalieri stanno diventando sempre più importanti non solo nel trasporto a lunga percorrenza, ma anche in quello locale.