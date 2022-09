Tre sindaci della Valle Camonica incontrano il Governatore lombardo

martedì, 13 settembre 2022

Darfo Boario Terme – Dalla Valle Camonica a Milano. Ieri pomeriggio i vertici della Regione Lombardia hanno incontrato i sindaci eletti nella tornata dello scorso giugno e per la Valle Camonica erano presenti Fabio De Pedro (Paspardo), Ottavio Bettoni (Bienno) e Dario Colossi (Darfo Boario Terme).

I tre primi cittadini sono stati eletti lo scorso giugno, Fabio De Pedro è stato riconfermato a Paspardo, Ottavio Bettoni è stato eletto a Bienno, dopo la precedente esperienza in Giunta, mentre Dario Colocci rappresenta una novità assoluta per Darfo Boario e il suo gruppo ha portato novità e animato il confronto in Valle Camonica, partendo dalla questione “acqua”.

Ieri i tre sindaci hanno incontrato il Governatore Attilio Fontana, la vice Letizia Moratti e gli assessori: oltre alla presentazione ufficiale è stato un momento di confronto e di avvio della collaborazione istituzionale fondamentale non solo in Valle Camonica. I tre sindaci camuni sono rimasti soddisfatti dell’incontro: “E’ stato il primo passo”.