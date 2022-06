Trasporto pubblico sui passi dolomitici, verso rinnovo collaborazione tra Trento e Bolzano

sabato, 25 giugno 2022

Trento – Trasporto pubblico sui passi dolomitici: si rinnova la collaborazione con la Provincia di Bolzano e si investe per proporre una mobilità alternativa ai mezzi privati, con l’obiettivo di ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento. Su proposta dell’assessore Mattia Gottardi, la Giunta provinciale trentina ha approvato uno schema di convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano.

“E’ un positivo esempio di collaborazione – sottolinea l’assessore Gottardi – tra due territori che condividono un ambiente naturale straordinario, da tutelare e da proporre anche ai visitatori valorizzando la sostenibilità. Anche quest’anno si ripropone dunque una convenzione che ha già dato buoni risultati in passato”.

Il documento prevede il potenziamento del servizio di trasporto pubblico della “Linea 471 del trasporto pubblico altoatesino, che collegherà anche il Passo Sella con Canazei, per il periodo estivo. Inoltre la carta turistica “Guest Card” (in modalità digitale su smartphone) della Provincia di Trento sarà riconosciuta come titolo di viaggio valido sulla tratta Canazei – Passo Sella e Passo Pordoi – Passo Sella (linea 471) e sulla tratta Bolzano – Val d’Ega – Vigo di Fassa (linea 180) fino al 10 dicembre 2022.

Con questo provvedimento si prevede una riduzione del traffico individuale sui passi dolomitici, si evita di dover istituire appositamente una linea da Canazei verso Passo Sella e si vuole migliorare l’offerta dei servizi di trasporto pubblico tra le province di Trento e di Bolzano.