Temù, al nuovo ristorante “La Casera” lo chef Giorgio Prando punta sulla cucina italiana

venerdì, 22 dicembre 2023

Temù – Un nuovo locale arricchisce l’Alta Valle Camonica. E’ stato aperto il ristorante “La Casera Garden” in via Cavaione di dentro a Temù (Brescia), a pochi passi dagli impianti di risalita. Una location ideale per trascorrere una simpatica serata in compagnia, i pranzi delle feste natalizie o il cenone di Capodanno. Sono disponibili 30 posti a sedere, in un ambiente ben curato e familiare. Accanto al ristorante, un bar con la possibilità di aperitivi dalle 17 alle 19.

Il titolare del locale è Giorgio Prando, per anni al fianco dei migliori chef italiani, con una lunga esperienza che porterà innovazione e nuovi concetti nell’enogastronomia. Alla Casera Garden si accendono i fornelli e Giorgio Prando, 33 anni, con una lunga esperienza alle spalle, maturata nelle brigate stellate in Italia e all’estero. “Punteremo su una cucina à la minute espressa, quindi fatta al momento su richiesta del cliente e punteremo su prodotti a km zero che è la base della nostra filosofia di cucina e valorizzeremo la tradizione italiana”, sostiene Giorgio Prando.

Il giovane chef viene da Ponte di Legno, ha una gran passione per la ristorazione e la cucina, con il menù che cambierà con il passare delle stagioni. “Sarà il mercato a dirci quale materia prima utilizzare – conclude Giorgio Prando – l’obiettivo finale è rendere felice le persone che scelgono per una cena la Casera”.

Info e prenotazione a 375 5632376