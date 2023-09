Sulzano, meno parcheggi per residenti e turisti

lunedì, 18 settembre 2023

Sulzano (Brescia) – Meno parcheggi per residenti e turisti a Sulzano (Brescia). Il circolo di Legambiente Basso Sebino pone l’accento sulla “miniriforma dei parcheggi a Sulzano, avvenuta in contemporanea con i lavori della rotonda costata oltre 800mila euro. Complessivamente sono stati persi 9 stalli, amara sorpresa ai residenti. Per i visitatori di Monte Isola il numero totale degli stalli (blu) del Comune a pagamento è sceso da 80 a 69 (-11), mentre quelli gialli da 105 a 101 (- 4). Non aver trovato un locale momentaneo per le Poste durante i lavori di ristrutturazione delle ex scuole elementari, ha provocato la perdita di tre stalli, oltre ad un costo di 40.172 euro per l’affitto del container (nella foto)”.

La riorganizzazione ha portato ad una riduzione di posti (gialli e blu) in piazza Mercato e, per i residenti e la riduzione a due ore della sosta. Per chi avesse bisogno di sostare più a lungo, deve fare un abbonamento annuale al costo di 80 euro.

“Il problema dei parcheggi va affrontato avendo ben chiaro che più posti si mettono a disposizione dei visitatori più auto raggiungeranno Sulzano. Le auto andrebbero “trattenute” il più lontano possibile dal centro abitato. Per ridurre la congestione da traffico, ridurre le emissioni inquinanti e per rendere vivibile il paese, soprattutto nei week end”, conclude Dario Balotta, presidente circolo Legambiente Basso Sebino.