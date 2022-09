Sul Sebino cresce il servizio dell’idroambulanza di Camunia Soccorso

domenica, 25 settembre 2022

Montisola (A. Pa.) – E’ stata una stagione estiva di gran lavoro per gli operatori di Camunia Soccorso e del gruppo Sub di Montisola sul Sebino. Da poco si è concluso il servizio di idroambulanza sul lago d’Iseo ed ora è tempo di bilanci. L’attività di primo soccorso, con personale altamente specializzato, era scattata a inizio luglio e la presenza dell’idroambulanza, gestita da Camunia Soccorso, è stata articolata dalle 10 alle 19 il venerdì e nei weekend dai primi di luglio a settembre, e dieci giorni (quelli centrali) di agosto.

Camunia Soccorso e il gruppo Sub Montisola conta su un pool di personale altamente specializzato in grado di intervenire per qualsiasi richiesta nel volgere di pochi istanti dalla chiamata. “Gli interventi – spiega Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso – sono stati come da convezione con Areu di primo soccorso”. Con più di 20 persone addestrate per il servizio di idroambulanza e 14 sommozzatori che si sono alternate durante i fine settimana, Camunia Soccorso ha effettuato 840 ore di servizio di urgenza ed emergenza, con numerosi interventi di salvataggio di persone in difficoltà. Inoltre gli operatori Camunia Soccorso hanno svolto un’importante attività su spiagge e prevenzione in acqua.

E’ stata salvata una famiglia di extracomunitari di otto persone che non sapevano nuotare e che erano su un gommone che imbarcava acqua. Gli operatori di Camunia Soccorso li ha avvistati, raggiunti e recuperati con l’idroambulanza, evitando conseguenze gravi per la famiglia di extracomunitari. “La nostra attività – sostiene Colombo – è ampia e la tempestività negli interventi è importante per garantire la sicurezza”. “Quest’estate – conclude – la nostra attività è stata intensa, il turismo è tornato sul lago d’Iseo e noi abbiamo garantito un servizio di alta professionalità ai turisti”.