Sotto l’albero di Natale la Spa delle Terme e momenti speciali al Rizzi Aquacharme

martedì, 13 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Sotto l’albero di Natale la Spa delle Terme. Per tutta la durata delle festività natalizie, la Spa delle Terme di Boario propone un’incredibile rosa di pacchetti e promozioni, per coccolarsi e farsi coccolare in questo fine anno.

Sweet Honey, una proposta che al prezzo di 65 euro offre il percorso Spa da 3 ore e un rilassante massaggio all’olio di miele della durata di 30 minuti. Nel pacchetto Sweet Moment oltre al classico percorso Spa da 3 ore, è abbinato un intenso e coinvolgente massaggio Choccolat dalla durata di 50 minuti, al costo di 77 euro.

Lo scrub e un massaggio al melograno invece, si aggiungono alle 3 ore del percorso SPA, nel pacchetto Red Passion, al prezzo di 97 euro. Dal 26 Dicembre all’8 Gennaio inoltre, entra in vigore l’orario continuato, tenendo comunque l’orario festivo indicativo con ingressi nelle fasce orarie 10-14-18.

Info e prenotazioni: 0364 525011

MOMENTI SPECIALI ALL’HOTEL RIZZI AQUACHARME

Per rispondere alle numerose richieste delle prossime festività, l’Hotel Rizzi Aquacharme, organizza per i suoi ospiti e clienti affezionati il Pranzo di Natale e il cenone di Capodanno, con musica e animazione. Lo chef, insieme ai suoi collaboratori, propone a due proposte, per festeggiare un sereno Natale e brindare all’arrivo di un Anno nuovo pieno di gioia e felicità.

Pranzo di Natale – Aperitivo con stuzzichini Al “Lilium Bar”

Prosciutto di spalla Salsal del Re Nero

Scrocchia con caponatina d’asina

Fonduta Valdostana fritta

Spuma di baccalà alla vicentina e chips di polenta

Filetto di salmone marinato all’aneto con burro all’Armagnac

Riccioli di calamaro con maionese al pistacchio di Bronte

Lasagnette natalizie

Risotto al Martini Rosso con gamberi all’arancia

Sorbetto salvia e limone

Capocollo maremmano porchettato di castagne alla Camuna

Patate novelle agli aromi dell’orto

Polenta di grano nero spinato

Dolce sorpresa di Natale

Acqua naturale e gasata

Vino della casa

Caffè

Cenone di Capodanno – Cenone di Capodanno 31 Dicembre 2022

Gran Buffet di antipasti di mare e di terra

L’esotico nel piatto: coccodrillo struzzo e canguro

Mezza luna di pasta tirata con farcia di stracotto d’asina cavolo nero e pecorino toscano

Risotto ai profumi del nostro mare con lime e radice di zenzero

Sarde alla beccafico su crema di topinambur allo zafferano e polvere di capperi di Pantelleria

Cestino di filetto di fassona alla Wellington con asparagi imprigionati nel guanciale

Semifreddo agli aghi di pino montano con coulis di fragole e lamponi

Spuntino D’Augurio «Benvenuto 2023!»

Con Cotechino E Lenticchie

Acqua Minerale Boario – Vini Selezionati Dal Nostro Maitre – Caffè

Info e prenotazioni 0364 531617