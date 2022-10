Smartphone ricondizionati: tutto ciò che devi sapere

lunedì, 10 ottobre 2022

Siamo tutti abituati all’acquisto di smartphone nuovi di fabbrica, da scegliere tra svariati modelli, brand e fasce di prezzo. Oppure, in alternativa, affidarci a smartphone usati magari acquistati da qualcuno che non conosciamo e nemmeno in ottime condizioni. Quello che ancora non tutti sanno, è che tra queste due opzioni esiste in realtà una via di mezzo che si presenta come la migliore soluzione dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Si tratta dell’acquisto di uno smartphone ricondizionato: ecco tutto ciò che devi sapere sull’argomento.

Cos’è uno smartphone ricondizionato

Uno smartphone si dice ricondizionato quando viene usato e, successivamente, l’azienda produttrice o un’altra azienda competente, lo riporta alle condizioni iniziali attraverso un dettagliato processo di ricondizionamento. Questo significa che il dispositivo viene riportato alle condizioni di fabbrica, come non fosse mai stato utilizzato, vengono controllare tutte le funzionalità, i diversi componenti e vengono fatte riparazioni laddove siano necessarie. Il risultato finale è dunque uno smartphone come nuovo perfettamente identico allo stesso modello nuovo di fabbrica con al massimo qualche piccolo segno di usura che comunque passa inosservato.

Vantaggi di uno smartphone ricondizionato

Tra i primi vantaggi nell’acquisto di uno smartphone ricondizionato troviamo proprio l’ottimo rapporto qualità prezzo. Pensiamo ad esempio a un top di gamma come iPhone 13, che nella sua versione nuova di fabbrica presenta un costo notoriamente elevato e non alla portata di tutti. Acquistando un iPhone 13 ricondizionato di Certideal, è possibile dunque ottenere un risparmio veramente vantaggio senza rinunciare assolutamente alla qualità di quello che è un modello nella fascia più alta del brand.

Le specifiche, le funzionalità e l’estetica risultano alla pari dello stesso modello nuovo e, a fronte di una spesa decisamente minore, basta solo sopportare eventuali piccolissimi segni di usura esterni, che in ogni caso vengono sempre segnalati prima dell’acquisto. In aggiunta a questo, dare nuova vita a uno smartphone significa produrre un rifiuto in meno e fare la propria parte in quella che è la continua lotta per il rispetto dell’ambiente e del pianeta.

Chi controlla uno smartphone ricondizionato

L’idea di acquistare uno smartphone usato può frenare molte persone, ma è fondamentale sapere che i ricondizionati prima di essere rimessi in vendita vengono controllati minuziosamente da tecnici esperti che ne valutano tutti i parametri per poter offrire al nuovo proprietario un dispositivo come nuovo. Viene infatti accertato che lo smartphone funzioni alla perfezione in tutte le sue funzionalità, che non presenti alcun residuo dell’utilizzo precedente e che a livello estetico sia sempre in condizioni comunque accettabili.

In altre parole, viene offerto un prodotto che tal volta è quasi difficile da distinguere se messo a confronto con lo stesso modello appena uscito dalla fabbrica di produzione. Questo sia per ciò che riguarda la parte interna e funzionale, sia per l’estetica.

Dove acquistare smartphone ricondizionati

Sono molte le aziende specializzate che offrono la possibilità di acquistare smartphone ricondizionati a prezzi veramente accessibili, con negozi sia fisici che online. Si possono trovare dispositivi di diversi brand, anche se tra i più apprezzati e consigliati troviamo gli IPhone ricondizionati che in questo modo mantengono la loro estrema qualità e possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi.