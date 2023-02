Sils: una sosta con gli sci, San Valentino e serate speciali nel rinnovato Kuhstall

martedì, 14 febbraio 2023

Sils – Nel comprensorio di Corvastch-Furtschellas, coglie sempre più nel segno nell’ambito gastronomico il Kuhstall. Situato a bordo della discesa a valle verso il territorio engadinese di Sils, con questa stagione invernale ha visto una ristrutturazione interna dei confortevoli locali dell’ex stalla alpina che invitano ad una sosta, così come i rinomati piatti freschi della tradizione regionale. Con l’arrivo della stagione primaverile, nel caso di bel tempo si organizzano grigliate sulla spaziosa e soleggiata terrazza.

San Valentino

Per oggi, San Valentino, la proposta del Kuhstall si arricchisce di uno speciale menu a partire dalle ore 19 con costo di 88 CHF per persona comprendente antipasto, portata con Entrecote, himbeersorbet e dolce. Per info e prenotazioni: +41 79 937 79 19

Una serata al Kuhstall

Vuoi organizzare un evento speciale? Su prenotazione, il ristorante Kuhstall propone menu creativi e vini selezionati per deliziare il palato.

Come arrivare al Kuhstall

Il ristorante Kuhstall si trova sulla discesa a valle verso Sils (pista n. 23).

A piedi: un sentiero escursionistico invernale ben segnalato conduce alla Kuhstall. L’escursione dura circa 35 minuti. Di sera, il sentiero viene illuminato con da lanterne.

La sera c’è la possibilità di organizzare il trasporto con il gatto delle nevi.

Costi di trasporto: CHF 200.00/per viaggio (max. 16 persone per viaggio). Il trasporto con gatto delle nevi deve essere organizzato al momento della prenotazione.