Selezioni Miss Italia, ad Arcene la bresciana Gabriella Bonizzardi è Miss Sorriso: le ragazze premiate

domenica, 30 luglio 2023

Arcene – Ieri, presso la Piazza Civiltà Contadina ad Arcene (Bergamo) si sono svolti due importanti appuntamenti, organizzati da Alessandra Riva esclusivista di Miss Italia in Lombardia in collaborazione con Silvia Napolitano titolare del Bar Bogni di Arcene, la selezione regionale di Miss Arcene e la finale regionale di Miss Sorriso Lombardia. Miss Sorriso Lombardia è la bresciana Gabriella Bonizzardi, sul podio con lei una milanese e un’altra bresciana. Miss Arcene è la bergamasca Sinai Lagrè. Nella foto @Markbergamophotographer vincitrici e madrine.

LE VINCITRICI

Frenesia sin dalle ore 14 con l’arrivo delle nuove iscritte, che prima della selezione serale hanno preso parte alla fase dei casting. Al termine le ragazze che hanno passato il casting si sono unite alle idonee e alle finaliste regionali e successivamente hanno effettuato le prove in vista dello spettacolo e un corso di portamento organizzato da Rial Events che le ha aiutate ad avere più sicurezza in vista dello spettacolo serale.

Il pomeriggio è proseguito con una serie di attività, che hanno visto protagoniste le concorrenti al titolo Regionale di Miss Sorriso Lombardia e la selezione di Miss Arcene: shooting fotografici, riprese video nei luoghi più caratteristici e iconici della città di Arcene: un programma social pianificato ad hoc che ha permesso al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che hanno loro stesse promosso attraverso i loro profili IG.

La Finale regionale di Miss Sorriso Lombardia ha visto l’incoronazione di Gabriella Bonizzardi, 19 anni, di Prevalle (Brescia), alta 174 cm, capelli biondi e occhi marroni. Si è iscritta a digital marketing perché in un futuro vorrebbe lavorare per un brand di moda. Quest’anno ha preso parte all’associazione nazionale dei bersaglieri con la quale svolge volontariato. Si è esibita indossando la divisa ufficiale della scuola dei bersaglieri.

A un passo dal primo posto Sofia Carminati, 18 anni, di Trezzo sull’Adda (MI), alta 176 cm, capelli castani e occhi marroni. È una studentessa e frequenta il liceo scienze umane economico sociale. Ha deciso di intraprendere il percorso di Miss Italia per poter prendere più confidenza nel parlare di fronte a un pubblico.

Al terzo posto Giulia Botta, 20 anni di Brescia (BS), alta 178 cm, capelli castani e occhi marroni. Una delle sue più grandi passioni è il canto, infatti vorrebbe che diventasse la sua professione. Ha appena fatto uscire un inedito intitolato “Come here” col nome d’arte di JuliB.

1. Ad aggiudicarsi l’ambita corona e il titolo di Miss Arcene Sinai Lagrè, 18 anni, di Cazzago San Martino (BS) e vive a Costa di Mezzate (BG), alta 160 cm, capelli castano e occhi verdi. Una delle sue più grandi passioni è la cucina in particolare la pasticceria, a questo proposito il suo sogno nel cassetto è di poter aprire una pasticceria per celiaci.

2. Al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta Serena Moscatelli, 21 anni, di Figino Serenza (CO), 175 cm, capelli biondi e occhi marroni. È prossima alla laurea in infermieristica ed è stato sempre il suo sogno fin da piccola diventare infermiera perché la sua sorellina è volata in cielo 2 anni fa e le ha fatto una promessa. Nel tempo libero si dedica al giornalismo sportivo seguendo la pallacanestro di serie A e il calcio serie B.

3. Al terzo posto con la fascia di Miss Framesi c’è Elisa Bestetti, 21 anni, nata a Magenta (MI), capelli castani e occhi azzurri. La sua grande passione è da sempre la palestra fino a voler diventare istruttrice.

4. Miss quarta Martina Di Grande, 21 anni, di Abbiategrasso (MI), 172 cm di altezza, capelli castani e occhi verdi. E’ responsabile in un centro di estetico. La sua più grande passione è il ballo che pratica da quando aveva 4 anni.

5. Miss quinta classificata Michelle Vitale, 18 anni, di Correzzana (MB), 160 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. Si è diplomata come operatore tecnico del benessere. Nel tempo libero si dedica alla moda e lavora come indossatrice.

6. Miss sesta classificata Sofia Costantini, 26 anni, di Milano (MI), 173 cm di altezza, capelli castani e occhi verdi. E’ una fotomodella e le sue passioni sono la palestra, pilates ed equitazione.

Il difficile ruolo di decretare la classifica delle bellissime della serata è stato ricoperto dal presidente di giuria Monica Zanchi, direttrice dell’accademia dell’acconciatura ENAIP, affiancata dal segretario di giuria Jonathan Facchi, imprenditore. La giuria era composta anche da Daniele Zambelli, imprenditore, Francesca Falcone, tour coordinatrice del settore acconciatura all’accademia ENAIP e Luigi Previtali.

Madrine della serata: Veronica Lasagna Miss Cinema Dr. Kleinn Lombardia, Francesca Benedetta Tammaro Miss Sport Givova Lombardia, Giorgia Di Pucchio Miss Bella Dei Laghi, Valeria Corna Miss Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

Oggi ci sarà l’ultima tappa di selezione regionale, Miss Mede, e la penultima di finale regionale, Miss Bellezza Rocchetta Lombardia: appuntamento in Piazza Garibaldi a Mede (Pavia). La finale di Miss Lombardia si svolgerà i primi di settembre.