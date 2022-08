Scuole inglesi ospitate a Ponte di Legno: anche un principe in Alta Valle?

sabato, 27 agosto 2022

Ponte di Legno – “Speriamo nelle prossime stagioni di avere anche un principe con noi”. Marco Bulferetti, general manager dell’Hotel Mirella, sorridendo, commenta così la notizia che George, Charlotte e Louis, i tre figli dei Duchi di Cambridge, William e Kate, sono stati iscritti alla Lambrook School nel Berkshire, a poca distanza dalla residenza in cui il futuro erede al trono d’Inghilterra e la moglie si trasferiranno nei prossimi giorni: l’Adelaide Cottage, vicino al castello di Windsor, residenza ormai abituale della Regina Elisabetta.

La Lambrook School è, infatti, una delle scuole che organizza gruppi di suoi allievi a Ponte di Legno (Brescia), in inverno e in estate, per soggiorni di vacanza-studio o di attività sportive mediamente di una settimana.

“Sì, da una decina di anni – racconta Marco Bulferetti (a sinistra nella foto insieme al padre, Andrea), che è un po’ il ‘ministro degli esteri’ del gruppo che fa capo alla sua famiglia – ci siamo specializzati nell’ospitalità delle scuole, inglesi ma non solo. Il rapporto è particolarmente intenso con la IAPS, Independent Association of Prep Schools, una delle più prestigiose istituzioni scolastiche del Regno Unito, fondata 130 anni fa con il motto Excellence in Education. E la Lambrook, fra le scuole aderenti, è una delle più fedeli alla nostra località. L’avremo anche il prossimo inverno. Ma – scherza – ancora senza principi…”.