Sci, al Corvatsch domani la prima Snow Night: le novità nel comprensorio

giovedì, 1 dicembre 2022

Silvaplana – Domani, venerdì 2 dicembre, avrà luogo la prima Snow Night della stagione al Corvatsch. L’appuntamento tradizionale notturno si rinnova ogni venerdì dalle 19 fino a mezzanotte: domani dj set all’Hossa Bar. Foto @Romano Salis.

La sciata in notturna regala un’esperienza del tutto particolare e s’inserisce in un programma di aperture che, grazie alle recenti condizioni meteo, è ricco in questo periodo nel comprensorio dell’Engadina.

PROSSIME APERTURE

Da sabato 3 dicembre

Seggiovia da 6 posti Curtinella

Pista n. 12 Curtinella

Da martedì 6 dicembre

Pista n. 9 Surlej

Da giovedì 8 dicembre

Ustaria Rabgiusa

Seggiovia da 2 posti Rabgiusa

Skilift Cristins

Pista n. 18 Curtinella sotto

Da sabato 10 dicembre

Pista n. 11 Crap Nair

Orari e impianti/piste aperti nella regione dello scenario alpino da favola