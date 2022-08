San Leonardo in Passiria: Miss Kissimo è Mariarosaria Perrotta

mercoledì, 17 agosto 2022

San Leonardo in Passiria – Ieri sera nella piazza Reiffesien a San Leonardo Val Passiria (Bolzano) si è svolta la finale regionale di Miss Italia per eleggere la quinta prefinalista nazionale con il titolo di Miss Kissimo Trentino Alto Adige. La serata è stata promossa per volontà della Associazione turistica con il Comune.

Le 24 candidate, presentate e curate nella regia da Sonia Leonardi, si sono messe in gioco a suon di sorrisi, indossando splendidi abiti da sera e i tradizionali body Kissimo.

Oltre il concorso, le ragazze si sono cimentate in una divertente sfilata di costumi da bagno in cui hanno saputo divertirsi e coinvolgere a pieno il pubblico presente.

La vincitrice della serata, eletta da una selezionata giuria presieduta da Peter Mossmaier, assessore del Comune è stata la ventiduenne di Trento Mariarosaria Perrotta. Bellezza semplice e naturale, Mariarosaria è una studentessa universitaria a Verona presso la facoltà di Matematica applicata, sogna di lavorare in ambito economico-finanziario o di diventare un’insegnante.

Mariarosaria Perrotta accederà direttamente alle prefinali nazionali dal 15 al 18 settembre, ed assieme a Michelle De Pinto eletta Miss Miluna a Fiera di Primiero, ad Isabel Vincenzi eletta miss Cinema ad Andalo, ad Giulia Barberini Miss Eleganza eletta a Moena, ad Eleonora Lepore Miss Sorriso eletta a Folgaria, e alle altre ultime 3 prefinaliste del Trentino Alto Adige che verranno elette a Lagundo il 17 agosto e a Brunico il 19 agosto, formeranno la squadra delle 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si contendono la corona di Miss Italia 2022.

L’hair look impeccabile delle ragazze è stato curato dallo staff del salone Divina hair studio di Miranda Dedej di Merano che da sempre collabora con le sfilate Miss Italia in Alto Adige.

Ad intervallare lo show dedicato alla bellezza, l’esibizione dei due ballerini di danze standard Simon e Maria della Asd Dance Club Lunika di Lagundo della maestra Veronica Haller, che ci hanno proposto un coinvolgente ed elegante Tango.

Altra esibizione molto particolare ed interessante, è stata l’espressione artistica della pittrice Siglinde Gufler, la quale ha dipinto in diretta una tela liberando tutta la sua espressività e tutte le sue emozioni.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.