Salvati due gattini gettati nella spazzatura a Livigno

mercoledì, 19 ottobre 2022

Livigno (Sondrio) – Gli operatori ecologici salvano due gattini gettati in un bidone della spazzatura a Livigno (Sondrio). L’intervento dei due operatori è stato determinante per salvare i micini di appena 40 giorni, che sono stati dapprima affidati alla Polizia Municipale di Livigno che li ha presi presi in carico i due gattini, quindi sono giunti i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali e dell’Enpa di Sondrio, che si sono presi in carico i due gattini e sono stati portati al gattile (nella foto pixabay).

La loro condizione è buona e nei prossimi mesi sarà avviato l’iter per l’affidamento. La notizia ha fatto il giro della Valtellina e in tanti hanno ringraziato i due operatori ecologici