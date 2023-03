Saluto ai dipendenti delle Provincia di Trento in pensione

martedì, 14 marzo 2023

Trento – In Sala Depero la cerimonia di saluto ai pensionati della Provincia. La sala Depero del palazzo della Provincia ha ospitato la cerimonia di saluto ai dipendenti provinciali andati in pensione nel corso del 2020.

“Nell’augurarvi le migliori soddisfazioni, vi esprimo il mio personale ringraziamento e quello del presidente Fugatti e della Giunta per lo spirito di servizio e l’impegno che avete profuso nel corso della vostra esperienza al servizio della cosa pubblica”, le parole del vice presidente Mario Tonina durante la cerimonia.

Con il progressivo allentarsi delle limitazioni dovute al Covid-19, da qualche mese la Provincia autonoma di Trento ha ripreso l’organizzazione di alcuni simbolici ma significativi momenti di saluto sia per il personale che conclude il suo servizio nell’amministrazione sia per i nuovi assunti.

Alla presenza del vicepresidente della Provincia Mario Tonina, del direttore generale Paolo Nicoletti e del dirigente del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali Luca Comper, si è tenuta la cerimonia di saluto ai 201 dipendenti del comparto autonomie locali andati in pensione nel corso del 2020.

Circa una novantina i presenti in Sala Depero, ai quali il vicepresidente Tonina ha portato il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione. “Vi accogliamo in un luogo così prestigioso e simbolico della nostra Autonomia, grazie alla quale il Trentino è passato dall’essere terra di emigrazione a territorio capace di attrarre, dinamico, competitivo, riconosciuto e apprezzato – ha detto il vicepresidente –. A voi tutti va la nostra riconoscenza per la dedizione e la passione con le quali avete svolto la vostra preziosa parte all’interno della macchina provinciale. Grazie anche per aver accompagnato e fatto crescere i nuovi colleghi che nel tempo avete avuto al vostro fianco, facendo loro capire i valori e la responsabilità di essere al servizio dell’Autonomia trentina e dei nostri concittadini”.

Sulle nuove leve dell’Amministrazione provinciale si è soffermato il dirigente del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali Luca Comper. “Da inizio legislatura sono circa 1300 i colleghi andati in pensione, 500 dei quali personale non docente del comparto scuola – ha spiegato -. Tuttavia è già in atto un processo di ricambio generazionale che ha portato, e apporterà ancor di più nei prossimi mesi, nuove energie e competenze all’interno della macchina amministrativa, unitamente ad un progressivo abbattimento dell’età media del nostro capitale umano”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao, simbolo della Provincia autonoma di Trento, e di una pergamena.