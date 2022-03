Rogno: partita di rugby e iniziativa di solidarietà per la popolazione Ucraina

sabato, 19 marzo 2022

Rogno – Iniziativa di solidarietà pro- popolazione dell’Ucraina. Domani – domenica 20 marzo – in occasione della partita di rugby tra il Valle Camonica e il Rugby del Chiese, valida per la terza di ritorno del campionato Serie C che vede la formazione del Valle in testa alla classifica, sarà presente presso allo stadio Luciano Giori di Rogno (Bergamo) l’associazione Domani Zavtra che istituirà un punto di raccolta per farmaci e alimenti a sostegno della popolazione ucraina.

Sarà presente l’Associazione che ha già effettuato importanti iniziative e la raccolta dei beni sarà destinata alla popolazione dell’Ucraina.