Riva del Garda, vela e acque minerali: la proposta di Lorenzo Porzano di Fonteviva

giovedì, 30 settembre 2021

Riva del Garda – “Valorizziamo le acque, puntando sui territori di loro produzione, riducendo quindi lo spostamernto e l’inquinamento”. In occasione del convegno sull’ecostenibilità della vela che si è svolto a Riva del Garda (Trento) è intervenuto Lorenzo Porzano, presidente dell’azienda di Fonteviva, che ha posto l’accento sulle scelte da compiere per la sostenibilità delle attività in acqua.

“Fonteviva – racconta il presidente Lorenzo Porzano – ha portato fortuna a Tokyo e i nostri campioni olimpici, ma non soltanto ï medagliati, hanno bevuto la nostra acqua”. Nel corso degli ultimi anni – sotto la guida di Lorenzo Porzano (nella foto) – sono state effettuate scelte importanti da Fonteviva, nel sostenere gli atleti e i velisti che gareggiano a livello agonistico, ma anche le discipline che sono considerate minori, cercando di farle crescere.

Oltre allo sport, il presidente di Fonteviva ha lanciato un messaggio forte anche sulla produzione e gestione delle acque: “In tutta Italia ci sono territori con ottime acque e su quelle aree non vengono vendute o non sono prevalenti e vengono portate in altre città, province e regioni”.

Lorenzo Porzano avanza una proposta concreta: salvaguardando le scelte su export e la possibilità di commercializzare a livello nazionale, occorre puntare sulla commercializzazione su territori di riferimento. Ad esempio l’acqua Pejo sovente non la si trova nei bar e ristoranti del Trentino, al pari della Boario-Ferrarelle in Valle Camonica, da qui nasce l’idea di Lorenzo Porzano di legare maggiormente la produzione della acque minerali al territorio di riferimento. “Salvaguardando le scelte delle singole aziende – conclude Lorenzo Porzano – andrebbe però incentivato il legame con territorio e questo porterebbe a vantaggi anche in termini di riduzione dell’inquinamento”.