Riva del Garda, inaugurato il mercatino di Natale «Di gusto in gusto»

venerdì, 18 novembre 2022

Riva del Garda – È stato inaugurato il mercatino «Di gusto in gusto», che fino all’8 gennaio tingerà di profumi e sapori tipicamente trentini il Natale a Riva del Garda.

«Di gusto in gusto» è un percorso dove si potranno scoprire, degustare e acquistare le eccellenze del territorio, nella suggestione di una inconfondibile e magica atmosfera natalizia. Nelle piazze Giuseppe Garibaldi e Cesare Battisti, un ambiente incantato che farà sognare all’unisono grandi e piccini, perfetto per celebrare le festività in famiglia. L’esperienza del gusto si fonde con il paesaggio alpino in un contesto climatico mediterraneo.

Un luogo in cui trovare e assaporare i piatti della tradizione regionale del Trentino Alto-Adige, abbinati ai vini e alle birre artigianali locali, oltre che al re delle bollicine, lo spumante Trento Doc qui declinato nelle espressioni tipiche delle molte Cantine trentine presenti alle nostre bancarelle. Gustare, conoscere e quindi acquistare: la promozione passa dal gusto e si conclude con l’opportunità di acquistare il prodotto tipico appena assaggiato. Salumi, formaggi, dolci, birre, vini, succhi e farine.

Il villaggio del gusto, immerso nel cuore di Riva del Garda a pochi passi dal più grande lago d’Italia, è inoltre contornato e sostenuto dall’intera città, che per l’occasione si addobba di luminarie, tetti luminosi, installazioni luminose, effetti di luce e mapping statici sui principali palazzi storici. Con spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini, rievocazioni storiche, rappresentazioni in costume e dimostrazioni di arti e mestieri antichi.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte per il Comune di Riva del Garda il vicesindaco Silvia Betta e l’assessore a eventi e manifestazioni Lorenzo Pozzer. Per il consorzio Riva in Centro, il presidente Andrea Reigl con lo staff. Presenta anche l’assessore provinciale Roberto Failoni. Presente anche il Centro di formazione professionale Enaip Riva del Garda «alberghiero», i cui studenti hanno realizzato una torta per la festa di inaugurazione e curato il rinfresco.

Il mercatino di Natale «Di gusto in gusto» è organizzato dal consorzio Riva in Centro con il sostegno del Comune di Riva del Garda, dell’Apt Garda Dolomiti, della Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, di Alto Garda Servizi, di Altogarda Parcheggi e Mobilità, di Sartini Grandi Impianti, di Confcommercio Trentino, di Iiriti e della Provincia di Trento (Luoghi storici del commercio).

Mercatino di Natale «Di gusto in gusto»: il calendario

Novembre 2022

venerdì 18 novembre dalle 16:00 alle 20:00

sabato 19 novembre dalle 10:00 alle 21:00

domenica 20 novembre dalle 10:00 alle 20:00

venerdì 25 novembre dalle 10:00 alle 20:00

sabato 26 novembre dalle 10:00 alle 21:00

domenica 27 novembre dalle 10:00 alle 20:00

mercoledì 30 novembre dalle 10:00 alle 20:00

Dicembre 2022

venerdì 2 dicembre | dalle 10:00 alle 20:00

sabato 3 dicembre | dalle 10:00 alle 21:00

domenica 4 dicembre | dalle 10:00 alle 20:00

mercoledì 7 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

giovedì 8 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

venerdì 9 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

sabato 10 dicembre dalle 10:00 alle 21:00

domenica 11 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

venerdì 16 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

sabato 17 dicembre dalle 10:00 alle 21:00

domenica 18 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

giovedì 22 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

venerdì 23 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

sabato 24 dicembre dalle 10:00 alle 21:00

domenica 25 dicembre dalle 14:00 alle 20:00

lunedì 26 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

martedì 27 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

mercoledì 28 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

giovedì 29 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

venerdì 30 dicembre dalle 10:00 alle 20:00

sabato 31 dicembre dalle 10:00 alle 3:00

Gennaio 2023

domenica 1 gennaio dalle 10:00 alle 20:00

lunedì 2 gennaio dalle 10:00 alle 20:00

martedì 3 gennaio dalle 10:00 alle 20:00

mercoledì 4 gennaio dalle 10:00 alle 20:00

giovedì 5 gennaio dalle 10:00 alle 20:00

venerdì 6 gennaio dalle 10:00 alle 20:00

sabato 7 gennaio dalle 10:00 alle 21:00

domenica 8 gennaio dalle 10:00 alle 18:00