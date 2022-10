Riva del Garda, il momento istituzionale per il gemellaggio con Bensheim

sabato, 8 ottobre 2022

Riva del Garda – Si è svolto in mattinata a Palazzo Martini il momento istituzionale della visita della delegazione della città gemellata di Bensheim. Per Bensheim, oltre a un folto gruppo di cittadini c’erano la sindaco Christine Klein e la presidente del Consiglio Christine Deppert, l’ex vicesindaco Helmut Sachwitz e Pina Kittel, presidente dell’associazione Deutsch-Italienischer Freundeskreis Bensheim-Riva del Garda. Per Riva del Garda, la sindaco Cristina Santi, la vicesindaco Silvia Betta, la Giunta municipale e una rappresentanza del Consiglio comunale. Per l’associazione «Amici di Bensheim» c’erano la presidente Lorena Giuliani, la vice Roberta Bonavida e il direttivo. Tra il pubblico anche il presidente di Apm Marco Torboli.

Causa la pandemia, che ha sostanzialmente interrotto i rapporti tra le due città gemellate, si tratta della prima visita in città del sindaco Klein e della sua amministrazione dopo le elezioni del 15 novembre 2020 (secondo turno di ballottaggio), che hanno seguito di poco quelle a Riva del Garda (il cui secondo turno si è svolto il 4 ottobre). Elezioni che, in entrambi i casi, hanno designato per la prima volta una donna alla guida della città.

I due sindaci hanno avuto modo di conoscersi di persona recentemente a Bensheim, quando, dal 2 al 4 settembre, una delegazione composta dal sindaco e dai due consiglieri comunali Giuseppe Giuliani e Tiziano Chizzola è stata ospite della Winzerfest, la più importante festa del vino dell’Assia meridionale. Ora la visita è stata contraccambiata; la delegazione tedesca è in visita a Riva del Garda dal 7 al 9 ottobre. L’incontro e tutte le attività del gemellaggio sono organizzate dalle associazioni Deutsch-Italienischer Freundeskreis Bensheim-Riva del Garda per Bensheim e Amici di Bensheim per Riva del Garda.

“Sono stata ospite di Bensheim di recente – ha detto il sindaco Santi – e ho ricevuto un’accoglienza davvero calorosa. Sono contenta per la mia città di questo gemellaggio, che dura da tanti anni e coinvolge tante persone e tanti giovani. A Bensheim, dove ho sperimentato la sensazione di trovarmi a casa, ho potuto conoscere la vostra sindaca, che ha il mio stesso nome e che è stata eletta nel suo ruolo nello stesso periodo. E ho capito come il gemellaggio sia una bellissima esperienza, molto intensa e particolare, e mi auguro che sempre più numerosi siano i miei concittadini che potranno parteciparvi”.

“Sono contentissima di essere qui -ha detto la sindaco Klein- appena arrivata ho subito percepito una grande empatia e un’accoglienza calorosa. Come i miei predecessori mi occuperò molto volentieri di portare avanti questo gemellaggio, il cui significato ritengo molto importante. Specie oggi, quando parlare di Europa non è sempre facile, ma resta importante e necessario. Assieme a me c’è la presidente del Consiglio e a questo tavolo siamo tutte donne. Oggi le donne che ricoprono ruoli istituzionali sono sempre più numerose, non solo a Riva del Garda e a Bensheim. Credo che questo sia un segnale positivo e spero che questa tendenza continui a imporsi sempre più. Voglio ringraziare sentitamente, tra gli altri, le nostre associazioni che si prendono cura del gemellaggio, che fanno un lavoro appassionato e intenso, di grande importanza per le nostre comunità”.

Lorena Giuliani ha rivolto il più sentito benvenuto alla delegazione di Bensheim e ringraziato il sindaco Santi e l’amministrazione comunale per il supporto che riceve nella gestione del gemellaggio, oltre al sindaco Klein e alla delegazione per la presenza e a Pina Kittel per il grandissimo lavoro e per l’impegno che da tanti anni dedica al gemellaggio con Riva del Garda.

“Siamo molto contenti della bellissima accoglienza -ha detto Pina Kittel- e della possibilità di essere, qui a Riva del Garda, non solo turisti ma amici, che è quello che ci fate sentire. Questo nostro rapporto è veramente importante perché non si ferma alle istituzioni ma va molto oltre: mi riferisco alla intensa collaborazione tra i vigili del fuoco, la polizia locale, ma anche di tante associazioni e di tante persone. Tra queste, tantissimi giovani, che grazie al gemellaggio possono compiere una bellissima esperienza di apertura, di crescita e di amicizia. La mia speranza è che questo bellissimo gemellaggio possa continuare nel migliore dei modi”.

Silvia Betta ha ringraziato tutti i presenti e le due associazioni che gestiscono il gemellaggio, in particolare Pina Kittel per il suo lavoro intenso e appassionato, perché grazie a loro tanti giovani possono non solo imparare la lingua tedesca, ma soprattutto fare un’esperienza di vita che li apre al mondo, alla conoscenza delle altre culture e alla pacifica frequentazione dei popoli. Ha poi segnalato come l’incontro avvenga a Palazzo Martini, il luogo istituzionale più bello di Riva del Garda, quale segno della gioia per l’incontro con gli amici di Bensheim.

La cerimonia si è conclusa con la firma, da parte dei rappresentanti istituzionali e di tutti i presenti, dell’albo d’oro degli ospiti della città di Riva del Garda.