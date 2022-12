Riva del Garda Fierecongressi, taglio del nastro per la nuova gestione dell’ITAS Forum di Trento

mercoledì, 7 dicembre 2022

Riva del Garda – ​​È Riva del Garda Fierecongressi ad assumere la gestione del nuovissimo ITAS Forum nel quartiere de Le Albere di Trento. Ad annunciarlo i vertici di ITAS Mutua, in occasione dell’inaugurazione avvenuta venerdì scorso, proprio nella cornice della location oggetto dell’accordo siglato tra la compagnia assicurativa trentina proprietaria dell’immobile e il gestore del polo fieristico-congressuale del Trentino.

L’accordo costituisce un saldo punto di partenza di un’operazione considerata strategica da entrambi i player che suggella la proficua collaborazione tra ITAS Mutua e Riva del Garda Fierecongressi, volta a valorizzare l’ITAS Forum come sede per eventi di nuova generazione capace di attrarre il mercato in cerca di novità.

Riva del Garda Fierecongressi Spa porta con sé una delle esperienze gestionali nel settore degli eventi più storiche e consolidate a livello nazionale ed internazionale. Il primo evento aziendale venne organizzato nella sede rivana nel 1972 e nel marzo del 1973 il primo congresso medico di nipiologia. Cinquant’anni di esperienza che ora verrà messa al servizio della città di Trento grazie alla scelta realizzativa di ITAS Mutua.

Sviluppo della conoscenza, relazioni economiche e crescita delle persone sono al centro del progetto gestionale di Riva del Garda Fierecongressi, tre perni su cui si basa la forza dell’incontro, considerato il mezzo più efficace per generare affari, diffondere e condividere i risultati della ricerca medica e scientifica e formare le persone.

Sarà la Business Unit Congressi, coordinata dalla Congress Manager Renata Farina, a gestire la start up e l’attività di promozione rivolta a cinque specifici target: aziende, istituzioni, associazioni medico-scientifiche, associazioni professionali ed imprenditoriali ed operatori culturali in genere.

Una rete di partner territoriali si occuperà dei servizi di logistica, catering, allestimenti, sicurezza, incoming e servizi tecnologici coordinati dalla società rivana per offrire un servizio a 360 gradi all’utilizzatore finale al fine di facilitare l’organizzazione di ogni evento e di raggiungere gli obiettivi di chi lo ha commissionato.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato questo edificio così moderno e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e di averlo messo a disposizione della nostra comunità – afferma il Presidente di ITAS Mutua Giuseppe Consoli. E siamo ancor più felici di esserci riusciti in tempi brevi e soprattutto affidandoci a progettisti e costruttori del nostro territorio, valorizzando in questo modo le eccellenze di casa nostra. Siamo convinti che d’ora in avanti ITAS Forum potrà rappresentare un veicolo capace di allargare i confini cittadini, attirando in Trentino anche realtà provenienti da altre regioni italiane”.

Il ventaglio di strutture gestite da Riva del Garda Fierecongressi si arricchisce così di un nuovo spazio in cui la società potrà sviluppare un’offerta complementare a quella localizzata sul Garda tra l’attività condotta presso il Centro Congressi, il Quartiere Fieristico e la location di Spiaggia Olivi.

“Grazie a questa nuova sinergia, per Riva del Garda Fierecongressi si compie un ulteriore e importantissimo passo che ci consentirà di accrescere l’attività e le relazioni con il mercato di Trento, oltre a quello consolidato dell’Alto Garda. Con il brand che la proprietà ha trasferito sulla location, l’ITAS Forum potrà ottenere un facile posizionamento di mercato. La novità della struttura, la dotazione di parcheggi, la vicinanza a hotel e pubblici esercizi, sono alcuni dei punti di forza che contribuiscono a renderla attrattiva per il settore degli eventi e che ci consentiranno di valorizzarla al meglio” spiega Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi.

Inserita in un contesto in sviluppo e multifunzionale, la struttura comprende una sala conferenze da 250 posti al piano terra e uno spazio per servizi ristorativi al piano roof-top, con una splendida terrazza-eventi composta da una sala per 99 persone e da due meravigliose terrazze che consentono di arrivare fino a 150 persone complessivamente. Spazi che potranno essere destinati a diverse tipologie di eventi che contribuiranno ad animare ulteriormente il quartiere.

“Uno nuovo e prestigioso spazio nel cuore della città che offrirà spazio, visibilità e crescita relazionale e professionale a persone ed aziende. Genererà quella che nel mondo degli eventi chiamiamo legacy culturale, sociale ed economica. Questo è il nostro imprinting professionale ed è quello che metteremo nella nuova gestione, oltre ad una particolare attenzione alla sostenibilità” sottolinea Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.