Riva del Garda, festa per i 100 anni di Giuseppe Mannarini

sabato, 17 settembre 2022

Riva del Garda – Nato il 16 settembre del 1922, Giuseppe Mannarini ha festeggiato lo straordinario traguardo del 100° compleanno. Alla festa che si è svolta nell’appartamento del centro storico in cui vive, seguito dalla figlia Daniela che abita nello stesso palazzo, Giuseppe ha ricevuto la visita di amici, figli e nipoti e anche del sindaco, che gli ha portato gli auguri della città e un piccolo omaggio.

Nato a Tramutola, un paesino nella provincia di Potenza in Basilicata, Giuseppe, uscito dall’Accademia militare di Modena nel 1943, è stato per gran parte della vita ufficiale dell’esercito italiano e ha vissuto in molti posti diversi. Il trasferimento a Riva del Garda è avvenuto nel 1996, dopo la morte della moglie, Giulia Esposito, conosciuta all’università di Napoli, dove, dopo essersi laureato in giurisprudenza, aveva iniziato a frequentare le lezioni di filosofia. Hanno avuto cinque figli: Raffaele, Loredana, Daniela, Rossana e Marina, che oggi vivono in città diverse. Rimasto vedovo e abitando a Verona, Giuseppe ha deciso di raggiungere la figlia Daniela, insegnante al liceo Maffei, ora in pensione.

Nella nostra città ha trovato le condizioni ideali per godere la sua lunga vecchiaia, compiendo ogni giorno lunghe e salutari passeggiate sul lungolago. Considerata l’età, Giuseppe gode di salute discreta, soprattutto la sua mente è ancora lucida. Una cosa che non si fa mancare è il quotidiano giro in centro, in carrozzina. Giuseppe ha gradito molto la visita del sindaco, alla quale si è aggiunta quella del suo medico curante, Barbara Dalbosco, che da anni lo segue con sguardo attento.