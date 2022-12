Rilanciato il ruolo della Polizia Stradale di Darfo Boario

mercoledì, 7 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il distaccamento della Polizia Stradale di Darfo Boario (Brescia) è un riferimento importante per la Valle Camonica e la conferma è arrivata ieri con la visita del Capo della Polizia Lamberto Giannini che ha inaugurato l’ufficio passaporti nell’edificio della Stradale.

Lamberto Giannini ha evidenziato: “Oltre ad essere un presidio di sicurezza, qui ho visto che la Polizia è ben inserita in questa comunità”. Dopo l’inaugurazione dell’ufficio passaporti, Lamberto Giannini ha visitato il distaccamento della Polizia Stradale, accompagnato dal comandante Pierangelo Mensi, dal vice Cristian Scalvinoni e dagli agenti in servizio nella sede di via Pastore ed li ha elogiato per la funzionalità e la loro presenza sul territorio.

La visita a Darfo Boario di Lamberto Giannini, è stata l’occasione per rilanciare la proposta di creare un commissariato di Polizia. Una proposta già avanzata negli anni scorsi e riproposta dal presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli. Lamberto Giannini ha risposto: “Sono a conoscenza della richiesta di istituire un commissariato, che sarà valutata“. La richiesta non è quindi rispedita al mittente e in futuro potrebbe essere accolta.