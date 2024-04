Riapre il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello: le iniziative

martedì, 2 aprile 2024

Paspardo (Brescia) – Il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (Brescia), organizza una serie di iniziative, in occasione dell’apertura del Cras e nelle settimane successive.

Domenica 7 aprile, alle 14:30, ci sarà l’apertura del Cras di Paspardo in località Fles con visita guidata.

Inoltre il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo, propone per sabato 20 aprile ““Veleno, tutte le piante che guardano in su hanno delle virtù!”: un’uscita di riconoscimento di e rbe tossiche e velenose a cura di Abbi Molinari, esperta raccoglitrice di erbe spontanee.

Il programma: alle 14.30 ritrovo dei partecipanti presso il cimitero di Niardo; dalle 15 alle 16.30 passeggiata nel verde per imparare a conoscere le erbe tossiche e velenose presenti sul territorio camuno, le loro pericolosità e gli effetti sul nostro organismo, ma anche le loro proprietà.

L’evento è realizzato nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2023 – 2024″.

Contributo per la partecipazione: 10 euro adulti; 5 euro ragazzi (età minima 12 anni)

Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail. lontanoverde@gmail.com

Verrà organizzato “Brattee creative” un corso di impagliatura a cura di Angela e Rosi grazie al quale sarà possibile realizzare una seduta utilizzando le brattee del granoturco. Il corso, che si articola in 8 lezioni, si svolgerà tutti i giovedì di aprile e maggio (tranne il 25 aprile) dalle 20.00 alle 22 presso la Casa Museo di Cerveno (Brescia).

I partecipanti dovranno portare una sedia da impagliare (non tarlata!), forbici ed alcune mollette per stendere il bucato, mentre le brattee verranno fornite dagli organizzatori.

Evento realizzato nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2023 – 2024”. Prenotazione obbligatoria (minimo 5 – massimo 10 pax).

Contributo per la partecipazione: 60 euro intero corso 8 lezioni. Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail. lontanoverde@gmail.com. Le donazioni e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel CRAS del Parco dell’Adamello, per la cura della fauna selvatica in difficoltà.