Riaperto il sentiero escursionistico fra Bronzolo e Aldino

mercoledì, 8 giugno 2022

Bronzolo – Un tempo il sentiero che collega Aldino a Bronzolo rappresentava il collegamento principale della località di montagna attraverso un tracciato che portava direttamente a Bronzolo e fungeva anche da importante collegamento con la valle dell’Adige. Oggi il sentiero che attraversa la gola del torrente Aldino è un percorso escursionistico molto frequentato e conduce a valle attraverso quattro piccoli ponti di legno. Negli ultimi tre anni il tracciato è stato chiuso per pericolo di caduta massi. “Il lavoro non è stato facile, perché il sentiero non è accessibile ai veicoli – spiega Renato Sascor dell’Ispettorato forestale Bolzano I – di conseguenza è stato necessario l’utilizzo dell’elicottero per il trasporto del materiale in loco: ora abbiamo costruito una variante che evita questi pericoli”.

Dopo la demolizione dei vecchi ponti e la loro sostituzione con strutture più moderne, il sentiero è ora nuovamente accessibile al pubblico. Anche quest’anno la 48ª edizione della corsa in montagna da Bronzolo ad Aldino ha potuto svolgersi utilizzando il percorso originario. Soddisfatto l’assessore provinciale Arnold Schuler. “Nella nostra provincia abbiamo oltre 16.000 chilometri di sentieri escursionistici, molto apprezzati sia dalla popolazione locale che dagli ospiti. La loro manutenzione è una priorità assoluta per la sicurezza delle escursioni – sottolinea Schuler – vogliamo mantenere e potenziare la rete di sentieri escursionistici nell’interesse della nostra collettività”.