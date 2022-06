Referendum ed elezioni comunali, crolla l’affluenza a Darfo Boario Terme

domenica, 12 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Affluenza alle urne bassa a Darfo Boario Terme (Brescia) mentre è in linea con le precedenti consultazioni elettorali a Paspardo e Bienno. Alle 19 si era recato alle urne il 57,61% a Paspardo, 57,62% a Bienno e il 41,58% a Darfo Boario Terme. In quest’ultimo Comune si è – fino alla 19 – recato alle urne il 10%in meno delle elezioni comunali di 5 anni fa.

I seggi delle Comunali, come per i referendum sulla giustizia, chiuderanno alle 23. Per i cinque quesiti referendari la media dei votanti – alle 19 – era attorno al 15%. Lo scrutinio delle elezioni Comunali inizierà domani alle 14.

