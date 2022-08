Rave party a Comano Terme e ordinanza del sindaco, la Lega: “Si poteva fare di più”

venerdì, 12 agosto 2022

Comano Terme – Rave parties a Comano Terme (Trento), il sindaco Fabio Zambotti firma un’ordinanza. Baroldi (Lega): “Accolta la nostra richiesta, ma si poteva fare di più”.

E’ stata pubblicata un’ordinanza contingibile e urgente, firmata dal sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti, che istituisce il divieto di transito lungo la strada in Val Lomasona dal giorno 05 agosto 2022 al 30 settembre 2022; l’intervento si è reso necessario a seguito dei disagi causati dai cosiddetti rave parties organizzati qualche giorno fa.

“Notiamo con piacere che il nostro appello per convocare un Consiglio urgente sia servito a qualcosa e che la nostra richiesta, specificata in un mozione, di emanare un’ordinanza sia stata di fatto accolta. Apprezziamo anche che nel testo si sia preso atto delle problematiche causate da questo tipo di feste non autorizzate.

Tuttavia, nonostante il passo in avanti, a nostro avviso si poteva fare di più. Ad esempio nel testo non si menzionano gli altri luoghi in cui si sarebbero radunate queste persone per i rave parties, né si specifica nulla riguardo alla diffusione di musica ad alto volume.

Contiamo in futuro che non si aspetti l’ultimo momento per prendere delle decisioni e che si ascolti di più la minoranza, dal momento che il nostro consigliere Brena aveva già segnalato la questione al sindaco durante l’ultimo Consiglio Comunale del giorno 28 luglio 2022″, scrivono i consiglieri della Lega Comano.