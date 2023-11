Qualità della vita: Bolzano sale al primo posto, Trento scende al quarto

lunedì, 20 novembre 2023

Bolzano – Qualità della vita in Italia, la città di Bolzano è al primo posto, Trento al quarto posto, Brescia al dodicesimo e Sondrio trentaduesimo. I capoluoghi del Trentino Alto Adige sono sull’altalena: Bolzano è balzata al primo posto, salendo dal secondo dello scorso anno, mentre Trento perde il trono, scendendo dal primo al quarto posto: è quanto emerge dalla classifica annuale sulla qualità della vita 2023 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l‘Università Sapienza di Roma.

I paramentri presi in considerazione vede Bolzano prima alla voce affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, mentre Trento è seconda per quanto riguarda la voce popolazione, quarta in affari e lavoro.

La voce “sistema salute“, ossia i servizi sanitari ergoati, vede sia Bolzano che Trento nelle retrovie della classifica, rispettivameneo 72esima e 103esima nella classifica nazionale e la valutazioone data dalla ricerca è defijita “scarsa” per Bolzano e addirittura “insufficiente” per Trento.

di Antonia Colombo