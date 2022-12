Qualità della vita: Bolzano è al 2° posto. I dati delle province di Trento, Sondrio e Brescia

lunedì, 12 dicembre 2022

Bolzano – Nella classifica 2022 delle province italiane dove si vive meglio Bolzano si piazza al 2° posto, Trento al 5°, Sondrio 15^ e Brescia 22^. Il podio vede al primo posto Bologna, Bolzano al secondo e Firenze al terzo.

Ricchezza, demografia, istruzione, lavoro, sicurezza sono le voci prese in considerazione da “Il Sole 24ore” per stilare la classifica della qualità di vita nelle province italiane. Resta salda la leadership del Trentino Alto Adige, con Bolzano al secondo posto e Trento al quinto. Viaggia su due binari la Lombardia, che mantiene comunque sei territori tra i primi 30 classificati: guadagna terreno Sondrio che si colloca al 15° posto, salendo di ben 14 posizioni.

Le piccole province stanno scalando posizioni, ad esempio alla voce “Ricchezza e consumi” vince Belluno, seguita da Bologna e Bolzano mentre sulla voce “Giustizia e sicurezza” Sondrio è in terza posizione.