Pulizia del verde e rotatorie, avviso della Provincia di Sondrio

mercoledì, 13 luglio 2022

Sondrio – Da poco nel codice della strada una norma che consente di installare sulle rotaie stradali un cartello con il nome dell’impresa o ente a cui è affidato il servizio di manutenzione del verde, basta che sia a titolo gratuito. Perché si migliori l’urbanizzazione è necessario il decoro e l’ordine del verde a titolo gratuito.

Per migliorare l’ambiente circostante, in particolare le rotatorie sulla strada, infatti la Provincia di Sondrio ha di recente pubblicato un avviso per raccogliere gli interessi dei soggetti interessati alla manutenzione gratuita del verde. Tutte le attività richiedono operazioni di pulizia periodica per un totale di 5 anni. In cambio gli affidatari potranno installare sulla rotatorio un piccolo cartello con il proprio indicativo.

Il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti (nella foto): “Credo che questa sia un’occasione interessante anzitutto per i comuni, che in passato varie volte hanno manifestato l’interesse a migliorare e personalizzare la manutenzione del verde delle rotatorie ubicate su strade provinciali, nel territorio di loro competenza, magari anche all’interno dei centri abitati. Inoltre sono convinto che la possibilità di installare un piccolo cartello che consenta di farsi anche un minimo di pubblicità, possa suscitare l’interesse anche delle imprese private che magari hanno la propria sede nei pressi degli svincoli a circolazione rotatoria.”

Le varie manifestazioni di interesse verranno esaminate, sulla base del modello esposto e pubblicato, ed approvare in base all’ordine di arrivo al protocollo della provincia.