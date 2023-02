Progetto Interreg Italia Svizzera ConValoRe, a Tirano un corso sui beni culturali

giovedì, 2 febbraio 2023

Tirano – Un’opportunità unica per professionisti ed operatori nel settore dei Beni Culturali, del restauro e della conservazione degli edifici storici: un corso gratuito condotto da docenti del Politecnico di Milano per la conservazione programmata dei beni culturali architettonici. Tutto grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera ConValoRe.

Questo febbraio a Tirano prende il via un’interessante proposta di formazione gratuita condotta dal Politecnico di Milano. In particolare, il corso dal titolo: Tecniche avanzate per la conoscenza e conservazione degli edifici storici verrà tenuto dai docenti del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito.

Il corso è rivolto infatti a professionisti ed operatori nel settore dei Beni Culturali, restauro e conservazione degli edifici storici, quindi ingegneri, architetti e restauratori, ma anche tecnici comunali e dipendenti di enti pubblici.

Verterà sulle tecniche più aggiornate per la conservazione programmata dei beni culturali architettonici, dal laserscanner alla termografia IR, al monitoraggio del microclima, dal rilievo alla diagnostica ed ai programmi di conservazione e manutenzione di edifici storici.

Interessante doppiamente, considerando che oltre che in presenza a Tirano, il corso potrà essere seguito online in streaming.

Per chi invece potrà seguire il corso in presenza, esso si terrà a Tirano presso la sala comunale denominata “Local Hub” all’interno dell’antico Palazzo Foppoli, in Piazzetta Trombini 5.

Nel dettaglio, il corso, che rappresenta una delle attività di formazione condotte grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera ConValoRe, si terrà in due venerdì pomeriggio, uno a febbraio ed uno a marzo, per la parte teorica in aula, mentre un giorno intero di corso sarà tenuto, per la parte applicativa da tenersi in cantiere, presso un edificio oggetto di studio del progetto interreg ConValore, durante il mese di maggio.

Il primo giorno di corso sarà il 17 febbraio prossimo dalle 14 alle 18 e verterà sui criteri metodologici della conservazione programmata per gli edifici storici, con introduzione della Professoressa Elisabetta Rosina ed approfondimento sui criteri metodologici da parte della professoressa Lucia Aliverti. A seguire si terrà un corso sul laser scanning e la modellazione 3D, tenuto dal professor Luigi Barazzetti.

Il secondo giorno di corso si terrà venerdì 3 marzo, sempre dalle 14 alle 18, e verterà sui principi della diagnostica non distruttiva, sui metodi termografici IR e sui monitoraggi microclimatici applicati all’edilizia storica, con un approfondimento sui casi di studio condotti a Tirano, in Valposchiavo ed a Palazzo Besta di Teglio, sempre a cura della professoressa Elisabetta Rosina.

Il 5 maggio si terrà invece il terzo ed ultimo giorno di corso che prevede un’esercitazione pratica durante tutta la giornata, dalle ore 9 alle 17. Sarà questa l’occasione di provare nel pratico quanto appreso sulle analisi condotte con laser scanning e con la termografia IR.

Tutti i docenti sono professori del Politecnico di Milano; è possibile iscriversi on line semplicemente compilando il modulo predisposto dal progetto Interreg Italia Svizzera Con Valore tramite il seguente google form

Ad iscrizione avvenuta, agli iscritti viene fornito anche un link Zoom per partecipare online nel caso non fosse possibile seguire in presenza. Questo compatibilmente con il numero massimo di partecipanti sulla piattaforma condivisa con gli iscritti.

Si rilascerà un certificato di partecipazione.

Il corso, offerto dal progetto Interreg Italia-Svizzera ConValoRe con Capofila il Comune di Tirano e Regione Bernina, progetto di cui il Politecnico di Milano è partner operativo sul territorio, è una delle attività progettuali finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e ambientale ed allo sviluppo economico del territorio di Valtellina e Valposchiavo, con l’obiettivo principale di valorizzare questo patrimonio trasformandolo in un driver per lo sviluppo locale, curando con un’attenzione particolare la conservazione programmata delle costruzioni.

Il progetto ConValoRe è impegnato nella valorizzazione degli stretti legami storici, sociali e culturali fra i territori di Valtellina e Valposchiavo, migliorando la conservazione del patrimonio architettonico e paesaggistico condiviso, mettendo in comune attività, conoscenze e metodologie ed una visione strategica della conservazione preventiva e programmata finalizzata a garantire la sostenibilità economica ed ambientale dei beni culturali, potenziando l’attrattività dell’area e valorizzandone il patrimonio culturale, soprattutto in chiave turistica. I suoi partner sono il Comune di Tirano / Regione Bernina / Valposchiavo Turismo/ Società Patrimonio mondiale FR – Verein UNESCO Welterbe RhB / CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA / Politecnico di Milano / Direzione Regionale Musei Lombardia / Università degli Studi di Milano / Comune di Sernio / ASSOCIAZIONE SAN ROMERIO TIRANO / INTRECCI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE .

Per maggiori informazioni QUI oppure scrivere a convalore2020@gmail.com.