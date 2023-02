PontedilegnoPoesia: pubblicato il bando, la fase finale dal 28 al 30 luglio

mercoledì, 1 febbraio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – PontedilegnoPoesia atto quattordici. Come è accaduto negli ultimi anni, sarà proprio il premio nazionale di poesia edita, evento estivo ormai tradizionale nella località turistica dell’Alta Valle Camonica, giunto appunto alla sua quattordicesima edizione, ad aprire il calendario di manifestazioni di “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, il contenitore di tutte le iniziative promosse da Pontedilegno-MirellaCultura. La fase finale – alla quale avranno accesso i sei vincitori della selezione – è prevista infatti dal 28 al 30 luglio.

L’Associazione presieduta da Andrea Bulferetti (nella foto) ha pubblicato il bando 2023 (scaricabile, insieme alla scheda di adesione, dal sito www.mirellacultura.it). É stata approvata anche la composizione della Giuria, che quest’anno vede il ritorno di Nina Nasilli, alla quale è stata affidata la presidenza che, secondo tradizione, va a rotazione fra i giurati. Gli altri componenti sono Eletta Flocchini, giornalista-scrittrice in rappresentanza della cultura del territorio della Valle Camonica, Giuseppe Grattacaso, vincitore di una edizione del Premio e al quale è dedicato anche uno dei totem collocati in Ponte di Legno, e i due storici giurati Vincenzo Guarracino e Giuseppe Langella, da sempre legati alla storia del premio e dei totem.

IL BANDO – Il bando di quest’anno prevede che possano concorrere opere pubblicate (in forma cartacea o digitale, comunque corredati da codice ISBN) fra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2023 e che non siano già state presentate in precedenti edizioni. La data limite per inviare i libri in concorso è il 12 maggio prossimo. Entro il 25 giugno la Giuria designerà quelli che vengono indicati come i sei poeti vincitori della Selezione PontedilegnoPoesia e quindi ammessi alla fase finale per l’assegnazione dei premi (1.000 euro al vincitore assoluto, 1.000 euro nella disponibilità della Giuria per altri premi).

Come sempre, per concorrervi, i finalisti dovranno presentare personalmente la loro opera al pubblico nelle serate del 28 e 29 luglio a Ponte di Legno. Nella mattinata di domenica 30 proclamazione dei vincitori con cerimonia di premiazione.