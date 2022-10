Ponte di Legno, la Regina Elena ha festeggiato il centenario

martedì, 4 ottobre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Ultimo atto dei festeggiamenti del centenario della scuola Materna Regina Elena. Un evento – quello organizzato dal Consiglio di amministrazione della scuola presieduto da Fausto Maroni – che ha richiamato bambini, famiglie, il sindaco Ivan Faustinelli, il parroco don Alessandro Nana, il presidente FISM di Brescia Massimo Pesenti, e anche il più anziano dalignese, Antonio Rossi, nato il 3 maggio 1923, e tra i primi a frequentare la storica scuola Regina Elena di via Salimmo, con alcuni aneddoti sui primi anni della Materna, oggi trasformata in sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica.

Attualmente la scuola materna Regina Elena, che si trova nel modernissimo edificio di vicolo Fontana, è gestita da una Fondazione e il consiglio è presieduto da Fausto Maroni, con coordinatrice didattica la maestra Luisa Longhi, coordinatrice pedagogica la maestra Dorina Zani e referente della segreteria Aldo Pini.

Nella festa conclusione del centenario Aldo Pini ha ricostruito la storia, i cent’anni della scuola materna Regina Elena di Ponte di Legno (Brescia), da un secolo “casa” di tanti bambini. Fondata il 3 settembre 1922 e inaugurata alla presenza dei reali d’Italia e per questo è stata intitolata alla Regina Elena. La scuola materna venne eretta negli anni successivi alla Grande Guerra, quando Ponte di Legno stava risorgendo in seguito alla distruzione provocata dal conflitto mondiale e dal bombardamento del 27 settembre 1917. La Scuola Materna Regina Elena, da oltre 30 anni è associata alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), ente che garantisce supporto e direzione alle scuole materne paritarie.

“La nostra scuola – spiega il presidente della Regina Elena, Fausto Maroni – accoglie i bambini dai 2 ai 6 anni e nel corso negli ultimi decenni i bambini iscritti, attualmente sono una 60, si sono mantenuti un buon numero”. “Conta – prosegue Maroni – 12 dipendenti, di cui 6 maestre e una pedagogista e offre una serie di servizi a scolari e famiglie”.

Il presidente della Fism di Brescia, Massimo Pesenti, ha ricordato l’importanza della scuola materna Regina Elena di Ponte di Legno, che fa parte delle 245 della provincia di Brescia con oltre 20mila alunni, mentre il sindaco Ivan Faustinelli ha ricordato ciò che rappresenta per il Ponte di Legno la scuola materna Regina Elena, dove tutti sono passati, prima nella vecchia struttura e ora in quella moderna, e il parroco don Alessandro Nana, che ha posto l’accento sul ruolo educativo per i bambini della scuola materna.

L’evento si è concluso con il taglio della torta dedicata al centenario, il lancio di 100 palloncini di color blu e rosa, giochi peri bambini e intrattenimento musicale.