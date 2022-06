Ponte di Legno: il 15esimo raduno degli alpini al Montozzo

giovedì, 16 giugno 2022

Ponte di Legno – La sezione Ana Valle Camonica organizza il tradizionale raduno al Montozzo. L’evento è in programma sabato 25 giugno con il ritrovo partecipanti alle 7:30 e salita a piedi dal parcheggio sopra Case di Viso, alle 10 visita trincee e museo, alle 10.30 alzabandiera, onore ai caduti, saluto autorità e Santa Messa. Alle 12 pranzo al sacco, quindi alle 16 deposizione della corona al cimitero militare di Case di Viso.

L’appuntamento al Montozzo, come illustrato da Ciro Ballardini, presidente della Sezione Ana Valcamonica, è uno dei momenti importanti per il territorio camuno (nelle foto alcuni momenti dell’edizione precedente) nell’intento di onorare i caduti e ricordare i tragici eventi bellici che hanno avuto come scenario il Montozzo. Nell’ambito del programma per ricordare e onorare al meglio l’anniversario – 150 anni – di costituzione del Corpo degli alpini la sezione Ana di Valcamonica organizza la salita al “Torrione dell’Albiolo” via ferrata degli alpini con partenza da Case di Viso alle 6.