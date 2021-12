Polisportiva Disabili Valcamonica, i risultati in Engadina di Bendotti e Pelizzari in Coppa del Mondo

lunedì, 27 dicembre 2021

Engadina – Si sono disputati nei giorni scorsi a St Moritz tre slalom giganti e due Speciali di Coppa del Mondo ai quali hanno partecipato Davide Bendotti e Federico Pelizzari, atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Ecco i risultati degli atleti della società presieduta da Gigliola Frassa: primo Slalom gigante ottimo quinto posto per Federico Pelizzari mentre Davide Bendotti è uscito nella seconda manche perché si è staccato uno sci: nel secondo Gigante tutti usciti gli italiani al via compresi i nostri Bendotti e Pelizzari; terzo e ultimo Gigante con Pelizzari al sesto posto, migliorando il piazzamento della prima manche e Bendotti che non ha gareggiato.

Due gli slalom speciali disputati dagli atleti della Polisportiva: nel primo speciale Pelizzari ha inforcato mentre Davide Bendotti è giunto 16esimo. Nell’ultimo slalom in terra svizzera grande Pelizzari con un 4° posto mentre Davide Bendotti è saltato. Ora i due atleti sono attesi ai Campionati del mondo i programma a Lillehammer in Finlandia dall’8 al 23 gennaio 2022.

Giuseppe Romele e Cristian Toninelli al Quirinale per la consegna del Tricolore per le paralimpiadi di Pechino

Significativa cerimonia al Quirinale alla presenza del presidente Mattarella per la consegna del Tricolore agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino nel prossimo mese di marzo. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica Giuseppe Romele e Cristian Toninelli.