Pian Camuno, lutto cittadino per l’addio a Elena Fanchini

sabato, 11 febbraio 2023

Pian Camuno (Brescia) – Proclamato il lutto cittadino per oggi, in occasione delle esequie di Elena Fanchini, campionessa di sci, morta prematuramente a 37 anni.

L’Amministrazione comunale mette a disposizione un servizio di bus navetta, sono stati individuati due luoghi di parcheggio da dove partirà il servizio di bus navetta (parcheggio in zona industriale – Planet Kart e parcheggio in via Provinciale – adiacente al supermercato Migross) per consentire la partecipazione al rito funebre che si terrà oggi alla 10:30 nella chiesa parrocchiale di Solato, piccola frazione di Pian Camuno (Brescia). Ieri sera centinaia di persone, parenti e amici hanno preso parte della veglia di preghiera che si è tenuta nell’abitazione di via Tavole. Infine – per volontà di Elena – è possibile sostenere la ricerca sul cancro con una donazione all’Airc.