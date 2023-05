Onde musicali sul lago d’Iseo: il trio Mirages inaugura il festival

giovedì, 25 maggio 2023

Iseo (Brescia) – Due speciali anteprime il 25 e 26 maggio, la prima all’accademia Tadini di Lovere e la seconda all’Ateneo di Brescia, entram25, che sulle due sponde del Sebino propone dal 2010 concerti di musica classica, sinfonica, lirica, cameristica, ma non solo, assumerà una dimensione extra-large con un cartellone ricchissimo di appuntamenti.

La sesta edizione della rassegna, promossa dall’Accademia Tadini di Lovere (Bergamo) e organizzata con la collaborazione di Visit Lake Iseo (ente di promozione turistica del Lago d’Iseo) e di tutti i Comuni lacustri e di quelli adiacenti, durerà infatti quasi quattro mesi, dal 25 maggio al 9 settembre, con ben 75 eventi in agenda, quasi tutti a ingresso libero e molti dei quali ospitati in suggestivi siti d’arte e in affascinanti contesti naturalistici.

Come di consueto, la direzione artistica è del Maestro Claudio Piastra, chitarrista di fama internazionale che, in veste di solista, ha collaborato e collabora con orchestre, direttori e artisti prestigiosi in tutto il mondo.

Afferma Piastra: «È per me un grande orgoglio “firmare”, ancora una volta, il cartellone di questo festival, che da sempre dedica una particolare attenzione ai giovani esecutori di talento. L’aggiunta di 25 concerti ai 50 tradizionali ha reso ancor più impegnativa l’organizzazione, ma in questo modo abbiamo avuto la possibilità di aumentare la presenza dei musicisti emergenti. Ogni anno giungono sulla mia scrivania centinaia di proposte, rendendo sempre più arduo il compito di selezionare. Per fortuna, il talento non manca, anzi, il livello dei giovani interpreti è notevole. Anche in questa edizione proseguiranno le collaborazioni con i Concorsi Internazionali, visto che inviteremo una decina di vincitori, e così pure quelle con i Conservatori e le Accademie italiane ed estere. Ospiteremo, infatti, una trentina di giovani, provenienti da diverse nazioni e selezionati dai nostri Conservatori».

Saranno solo due i concerti a pagamento della sesta edizione di “Onde musicali”: quello in programma a Villa Lanza di Predore (Bergamo) sabato 22 luglio (alle ore 19 e in replica alle ore 21) con “Le Mezze Stagioni”, a cura di Cesare Carretta e dei Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana, e quello che chiuderà la rassegna, sabato 9 settembre (alle 16 e in replica alle 18.30), in un luogo magico: l’Isola di Loreto, con il Rapsodia 2 Saxophone Quartet (info e prenotazioni su www.visitlakeiseo.info/eventi/onde-musicali-2023/).

Il programma completo del festival è consultabile on line: https://visitlakeiseo.info/eventi/onde-musicali-2023/

di Margherita Fantoni Rivetti