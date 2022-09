Niardo, quattro bambini consegnano un contributo al sindaco

sabato, 10 settembre 2022

Niardo – Proseguono i gesti di solidarietà verso la popolazione e la comunità di Niardo (Brescia), particolarmente colpita dall’ondata di maltempo il 28 luglio scorso. Questa mattina il sindaco Carlo Sacristani ha avuto una bella sorpresa: quattro bambini hanno raggiunto il municipio e consegnato una busta con un contributo.

VIDEO



Si tratta di Linda, Damiano, Lorenzo e Lisa: due coppie di fratelli di Cividate Camuno e Bienno che trascorrono parte delle loro vacanze estive presso la malga Campolaro.

Per gioco le bambine stavano realizzando braccialetti che avrebbero voluto vendere per conto proprio. Hanno appreso la triste notizia dell’alluvione che ha colpito Niardo ed hanno allestito un banchetto durante la festa in Campolaro del 5-6 7 agosto scorso per vendere i braccialetti e devolvere il ricavato a Niardo.

“E’ un bellissimo gesto che mi ha lasciato senza parole soprattutto perché pensato e realizzato da bambini che frequentano dall’ultimo anno di asilo alla classe quarta elementare”, commenta il sindaco Carlo Sacristani.

All’interno della busta oltre al contributo economico c’era un bellissimo biglietto con disegnato un fiore e la seguente scritta: “Anche se eravamo in vacanza, in quei giorni, il nostro pensiero è stato per voi. Da Campolaro con affetto. Lisa, Damiano, Linda e Lorenzo”.

Insieme a loro, il sindaco ha raggiunto l’ufficio postale per depositare sul conto della tesoreria del Comune la somma raccolta. “A nome di tutta la cittadinanza li ringrazio di cuore“, è stata la conclusione del sindaco di Niardo.

di Ch. Pa.