Motori, 71esima Trento-Bondone: percorso, lista iscritti, strade chiuse e info viabilità

giovedì, 30 giugno 2022

Trento – Al via la 71esima Trento-Bondone, ufficializzata la lista iscritti. Per sentire il rombo dei motori bisogna attendere ancora, dato che le prove prenderanno il via sabato mattina, ma chi vuole farsi un’idea precisa del tipo di competizione al quale si potrà assistere può già scorrere il lungo elenco predisposto dalla Scuderia Trentina, quello dei piloti che venerdì si sottoporranno alle verifiche tecniche e sportive.

I posti disponibili per i driver, 280, si sono esauriti già una settimana fa, così non sono pochi quelli che hanno dovuto rinunciare a prendere parte alla sesta competizione del Civm, circuito che ha già fatto tappa in Puglia, nelle Marche, in Calabria, in Lombardia e nelle Marche nell’ultimo weekend. Nel calendario dell’IHC la gara segue invece quelle già disputate in Francia, Portogallo, Spagna e Repubblica Ceca un mese fa.

Si tratterà dell’ennesima sfida fra il leader del Campionato italiano Simone Faggioli e quello del Campionato europeo Christian Merli, un duello raro a vedersi in questa stagione, dato che i due piloti prendono parte a due circuiti diversi. Domenica scorsa avrebbero dovuto fronteggiarsi ad Ascoli Piceno, ma dopo le prove il pilota trentino ha dato forfait per manifestare il proprio disappunto in merito all’introduzione di una chicane nel percorso, che a suo giudizio avrebbe snaturato la corsa. Il confronto è dunque rimandato a domenica.

Cercherà di dire la propria nella gara di casa anche Diego Degasperi (Osella FA 30 Zytek), che invece ad Ascoli ha preso il via, ma è stato fermato da un guasto. Grande attesa vi è anche per le prove dei due piloti che attualmente occupano il podio del Civm dietro a Faggioli, ovvero il potentino Achille Lombardi sulla agile Osella PA 2000 Honda e il siciliano Franco Caruso al volante della Nova Proto 01-2.

Fra gli iscritti nel gruppo D/E2-SS troviamo anche il ceco Milos Benes (Osella Fa30), sesto in classifica nell’IHC, il tedesco Alexander Hin (Osella Fa30), quasrto, Adolfo Bottura (Lola B99/50), Fabio Frusconi (Dallara F301), Federico Liber (Wolf Gb08 F1 Mistral), Gino Pedrotti (Formula Renault), Nicola Grazioli (Gloria C8), Luca Zumiani (Formula Gloria) e Markus Schuster (Formula Gloria). Una folta pattuglia sarà al via sulle Wolf GB 08 Thunder, i prototipi protagonisti del tricolore in pista, dove risale il pugliese Francesco Leogrande, affiancato da Ilario Bondioni, Fulvio Bolfelli, Damiano Schena, l’asso degli slalom Enrico Zandonà, Michele Fattorini e Francesco Turatello.

Per quanto concerne le Sportscar Motori Moto, sfideranno la pattuglia straniera composta dai cechi Petr Trnka (Norma M20 Fc), secondo nell’Europeo dietro a Merli, e David Dedek, dal francese Sebastien Petit, quinto, che sulla Nova Proto NP 01-2 ha ottenuto il 3° posto ad Ascoli, dall’austriaco Ferdinand Mandrian (Norma M20 Fc) e dallo spagnolo Gonzalo Capalleja (Nova NP 03), settimo nel ranking IHC, il lombardo Giancarlo Maroni sulla Osella con motore Hayabusa di classe 1.6, le new entry Nova Proto NP 03 con motore Aprilia, affidate al siciliano Angelo Zammataro ed al veneto Alberto Dall’Oglio, l’altro veneto Mirko Venturato. Tra le biposto con motore derivato dalla serie del gruppo CN il laziale Alberto Scarafone deve difendere la vetta dall’avvicinamento del bolognese Marco Capucci, distante solo 3 lunghezze dopo Ascoli, entrambi su Osella PA 21.

Molto apprezzate dagli appassionati saranno le vetture del gruppo GT, ovvero le Porsche di Fondi, Pichler, Nassimbeni, Dell’Antona, Hafner, Ghezzi, Baruchelli e Iaquinta, la Ferrari 458 di Artuso, le 488 di Gaetani, Ragazzi e Peruggini, le Lamborghini Huracan di Frijo e Montagna. Battaglie serrate vedremo poi nei gruppi A, N, E1 Italia, RS Cup, nel foltissimo RS Plus, nell’RS, nel Produzione S e Produzione E. Sono 67 invece le vetture storiche iscritte alla gara, 52 delle quali saranno in gara per il Campionato Europeo (HHC). Ben 65 (quasi un quarto del totale) i piloti trentini al via, distribuiti in maniera omogenea su tutti i gruppi.

Il programma si apre domani con le verifiche sportive, che si svolgeranno al Piazzale ex Zuffo dalle 10.30 alle 17, mentre quelle tecniche avranno luogo dalle 11 alle 18.30 nella nuova sede di Piazza Donne Lavoratrici, vicino la MUSE, per quanto concerne i gruppi N, A, E1 Italia, RS, RSE, RS Plus, RS Cup, Prod S e Prod E, di nuovo ai paddock di Piazzale ex Zuffo per quanto riguarda le vetture dei gruppi CN, GT, E2SC, E2SS e E2S

INFO VIABILITA’

Fino al 3 luglio si svolge la gara automobilistica Trento-Bondone che quest’anno è arrivata alla SETTANTUNESIMA edizione. Visto il miglioramento della situazione emergenziale e la fine delle re alle necessità legate al contenimento della pandemia, la manifestazione quest’anno prevede la presenza del pubblico che potrà assistere alla gara solamente nei posti all’uopo individuati.

La competizione motoristica invece ripropone lo stesso standard pre pandemia e di conseguenza anche l’emissione di alcuni provvedimenti di modifica della viabilità. Nello specifico, saranno vietati il transito e la sosta sulla strada provinciale 85 del Monte Bondone; inoltre sarà interamente occupato il piazzale ex Zuffo, dove sono previsti il parcheggio di attestamento e l’assistenza per le auto in gara.

Di seguito si riportano i provvedimenti per i prossimi giorni:

dalle 7 di giovedì 30 giugno e fino alle 24 di domenica 3 luglio vige il divieto di sosta su tutta l’area Ex-Zuffo (compresa quella riservata ai camper), è sospeso il servizio di bus navetta per la città.

Su tutte le aree e i parcheggi che costeggiano la strada provinciale 85, da Montevideo fino alla località Rocce Rosse, è in vigore un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 00 di sabato 2 luglio fino alle 24 del 3 luglio.

Chiusure notturne della strada provinciale 85: per quanto riguarda il tracciato di gara, oltre alla chiusura prevista per la manifestazione, è vietato il transito in orario notturno sulla provinciale (da Montevideo a Vason) così regolamentato:

dalle 20 di giovedì 30 giugno alle 6 di venerdì 1 luglio;

dalle 20 di venerdì 1 luglio alle 6 di sabato 2 luglio;

dalle 20 di sabato2 luglio fino alle 6 di domenica 3 luglio.

Durante la chiusura notturna sono autorizzati a transitare, in deroga al divieto, per raggiungere esclusivamente la propria destinazione: i residenti di Sardagna, Candriai e delle zone del Monte Bondone; gli operatori alberghieri della zona (comprese le Viote); i proprietari di immobili o fondi che, per accedere alle proprietà, debbono transitare sulla strada provinciale 85; i clienti degli alberghi di Candriai o del Monte Bondone purché dimostrino di alloggiare presso la struttura.

Chiusure diurne della strada provinciale 85: nelle giornate del 2-3 luglio, interessate dalle prove e dalla gara, la strada rimarrà chiusa:

il sabato dalle 7 a fine manifestazione;

la domenica dalle 8 a fine manifestazione;

Nel prospetto sotto riportato sono indicati orari e luoghi oggetto dei vari divieti di transito in occasione della chiusura notturna (per limitare l’afflusso sul percorso) e della chiusura effettiva per la gara.

DIVIETO DI TRANSITO SP 85 dal km 00,00 (Montevideo) al km 19 (park Rocce Rosse) DALLE ORE ALLE ORE NOTE 20 di giovedì 6 di venerdì CHIUSURA NOTTURNA ECCETTO AUTORIZZATI 20 di venerdì 6 di sabato dalle 06.00 di SABATO alle 7 di di SABATO Transito sul percorso di gara solo con pass o mediante il pagamento del ticket 7 di sabato 20 di sabato CHIUSURA PER EFFETTUAZIONE PROVE 20 di sabato 6 di domenica CHIUSURA NOTTURNA ECCETTO AUTORIZZATI dalle 6 di domenica alle 8 di di domenica Transito sul percorso di gara solo con pass o mediante il pagamento del ticket 8 di domenica 4 luglio 18 di domenica 4 luglio CHIUSURA PER EFFETTUAZIONE GARA AD AVVENUTA RIAPERTURA DELLA SP 85 TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VASON VIENE DEVIATO VIA SOPRAMONTE

La statale 45 bis della Gardesana da e per Riva del Garda rimane sempre percorribile. Potranno verificarsi dei rallentamenti, in da e per Riva del Garda, dalla rotatoria di via Berlino fino a Montevideo e da Vezzano a Trento Centro anche per i lavori di sistemazione del viadotto.

Ulteriori rallentamenti potranno avvenire durante le operazioni di trasferimento dei veicoli dei concorrenti che, scortati dalla Polizia Locale, dal piazzale Ex Zuffo si portano in zona della partenza. Il traffico in discesa non viene mai interrotto.