Monte Bondone: la polizia locale ha predisposto i tracciati per gli scialpinisti. Regole, divieti e multe

martedì, 13 dicembre 2022

Monte Bondone – La polizia locale ha predisposto i tracciati per la risalita del Monte Bondone anche per gli scialpinisti. In particolare chi sale a piedi, con le ciaspole o con le pelli di foca fino al Palon può partire da Vaneze o da Vason.

La risalita e la discesa degli sportivi che non utilizzano gli impianti è stata però regolamentata da un’ordinanza che vieta l’utilizzo di tutte le aree sciabili del Monte Bondone e della fascia di dieci metri limitrofa alle stesse al di fuori degli orari di apertura delle piste. Rispetto all’anno scorso si è aggiunta la fascia esterna alle piste per evitare che gli scialpinisti risalissero, o scendessero, a latere delle piste stesse.

Ciò al fine di consentire la manutenzione in sicurezza delle piste senza pericoli per le persone e per gli operatori per prevenire incidenti come quello accaduto di recente in Alto Adige. In caso di violazione è prevista una sanzione da 30 a 90 euro.