Miss Miluna Trentino Alto Adige: prima finale a Fiera di Primiero

giovedì, 4 agosto 2022

Fiera di Primiero – La prima finale regionale per l’elezione di Miss Miluna Trentino Alto Adige è in programma oggi – giovedì 4 agosto – a Fiera di Primiero (Trento), in via Fiume, davanti al municipio a partire dalle 21:15, grazie alla collaborazione del Comitato Fierainsieme capitanato dal presidente Antonio Stompanato, della Apt e del Comune, con il sindaco Daniele Depaoli che da ben 18 anni ospita con grande successo la serata.

In passerella le ragazze che si sono qualificate nelle sfilate provinciali che sono iniziate a maggio e che, curate nel look dallo staff del salone parrucchiera ed estetica, di Fiera di Primiero, da Elisabetta sfileranno in passerella con eleganti abiti da sera per conquistare la corona che porterà la vincitrice alle prefinali nazionali verso la metà di settembre.

Durante la serata troverà spazio una sfilata di moda, in cui alcuni negozi di Fiera di Primiero saranno i protagonisti con la presentazione dei capi autunno-inverno 2022-2023, indossati dalle belle miss.

La vincitrice della serata, oltre alla corona Miluna e al prezioso gioiello, offerto sempre da Miluna sponsor della serata, sarà la prima Finalista Regionale del Trentino Alto Adige e si aggiudicherà il lasciapassare per le prefinali nazionali, formando il gruppo delle 9 ragazze della regione.

Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice, da sempre, dell’intera kermesse che si dice entusiasta di come sta andando la stagione 2022: “Ringrazio di cuore tutte le località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle grandi potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate. Stiamo tornando alla normalità e questo incoraggia tutti a partecipare attivamente agli eventi. Le nostre serate danno la possibilità alle ragazze di vivere un’esperienza personale divertente e gratificante per la loro autostima. Vivono un sogno che può durare una giornata o di più….. ”.

I prossimi imminenti appuntamenti di agosto con le ultime due selezioni provinciali: 7 agosto Spormaggiore in Piazza Chiesa e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

Le altre date delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare tutte le ragazze qualificate, saranno ad Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della Regione.

Sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana. Contatti: info@soleoshow.com oppure tel 0461.239111.