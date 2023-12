Mercatino di Natale nello storico castello di Avio

venerdì, 15 dicembre 2023

Avio (Trento) – Ancora una volta la magia dell’Avvento e del Natale hanno trovato una collocazione ideale nel Castello di Avio. Per la sesta volta lo storico maniero del Fai ha ospitato il Mercatino di Natale capace di raccogliere un grande successo ed interesse da parte di turisti ed espositori, tanto da migliorare i lusinghieri risultati del Natale 2022. Ancor prima dell’ultimo appuntamento previsto sabato 16 e domenica 17 dicembre è stato superato il traguardo dei 10.000 visitatori.

“Natale al Castello di Avio ha così confermato tutto il suo fascino di unico Mercatino di Natale del Trentino ospitato in un maniero medioevale – afferma il direttore Alessandro Armani –. La nostra proposta – capace di legare le tradizioni del Natale alle proposte rurali e artigianali della Vallagarina, del Monte Baldo e della vicina area di confine veronese – vivrà l’ultimo appuntamento nel prossimo fine settimana sempre a partire dalle ore 10, con le 26 bancarelle ospitate nelle sale del Palazzo Baronale e nel suo cortile esterno, all’ombra del grande Mastio. Natale al Castello di Avio sarà chiuso con il tradizionale convivio previsto domenica 17 dicembre alle ore 17 nel Cortile del palazzo Baronale. È prevista l’esibizione del Coro Eco del Baldo di Avio. Seguirà il tradizionale momento conviviale”.

Natale al castello mette in vetrina i sapori e delle tradizioni del Natale in Trentino del mondo enogastronomico e dell’artigianato locale, con le rispettive eccellenze: Dolci, salumi, formaggi del territorio, vini, sidri e birre artigianali, miele e confetture oltre alle piccole produzioni artigiane in legno, ceramica, cera e stoffa.

Durante gli orari di apertura è possibile scoprire il Castello con la Speciale Caccia al Tesoro per famiglie. Possibilità di degustazioni gastronomiche nella Locanda del Castello.

L’ingresso al Mercatino è gratuito. Il Natale al Castello di Avio prevede il servizio di bus navetta a pagamento che farà da spola tra l’abitato di Sabbionara d’Avio (Pi15azza Conciliazione) e l’ingresso del Castello. Costo 2 euro. La Locanda al Castello di Avio (340.5598304) proporrà a pranzo dei menù a tema.

Prosegue poi la sinergia con Natale nei Palazzi Barocchi di Ala, che garantisce la possibilità di doppia visita grazie al bus navetta gratuito che collega il centro di Ala al Castello di Avio e viceversa.

INGRESSI Natale al Castello di Avio: Al Mercatino: gratuito; al Castello con visita in autonomia alle sole parti affrescate: 5 euro (gratuito per Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Avio, persona con disabilità e ridotto 0-5 anni); Visite guidate: 10 € intero, 5 € ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Avio, persone con disabilità, ridotto 0-5 anni, Convenzione Trentino Guest Card e Museum Pass.

Natale al Castello di Avio è organizzato con il supporto logistico del Comune di Avio e in collaborazione con Confartigianato Associazione Artigiani Trentino. È inserito nell’ambito dei Natali della Vallagarina promossi da Visit Rovereto.

