Merano, Centro russo Borodina: sospesa la collaborazione

lunedì, 28 febbraio 2022

Merano – La Provincia di Bolzano è membro fondatore dell’associazione “Centro russo N. I. Borodina”. Come tale, a fronte dell‘invasione russa dell’Ucraina e della guerra in questo Paese, la Provincia ha sospeso la collaborazione con il Centro Borodina. “Alla luce delle attuali contrapposizioni belliche in Ucraina sospendiamo l’attività programmata dell’associazione Borodina” ha detto il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Il presidente ha sottolineato che la collaborazione con il partner russo dell’associazione Borodina è sospesa “per tutta la durata del conflitto armato fra la Federazione Russa e l’Ucraina”.