Medici in tirocinio, la Lombardia alza il limite: da 650 a 1150 pazienti

giovedì, 23 giugno 2022

Brescia – Medici in tirocinio alzato limite degli assistiti: da 650 a 1150 pazienti per rispondere alle richieste dei territori. “Per far fronte alla carenza dei medici di base Regione Lombardia ha alzato da 650 a 1150 il limite di assistiti, un aumento di oltre il 70% che permetterà di avere circa la metà del numero massimo di utenti consentiti ai medici di famiglia”, così Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, in merito al documento della direzione regionale welfare che recepisce la legge 52 del maggio scorso sui tirocinanti.