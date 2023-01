Master Old Stars, lo sci senza età: a Temù si apre la 36esima edizione

domenica, 15 gennaio 2023

Temù (Brescia) – Master Old Stars, lo sci senza età: si apre la 36esima edizione. Esordio scoppiettante a Temù (Brescia), tra aperitivi, premiazioni, degustazioni, e la partecipazione di un ex atleta di Coppa del Mondo.

I Master Old Stars vogliono scrivere un’altra pagina di bello sport, una storia iniziata nel 1987 e che non si è mai fermata. Tante le novità delle gare del mercoledì, che sono diventate diciassette con quindici risultati utili per la classifica finale; gli allenamenti allestiti ogni lunedì possibilmente nella località che ospita la gara due giorni dopo; un nuovo e ricco calendario di eventi collaterali al termine di ogni gara definiti “merende ludiche in musica” (degustazioni di salumi, di formaggi tipici, di vini e grappe, una sagra della patata ed una grigliata di pesce in quota, la festa delle torte, il carnevale in maschera e la festa della donna….); l’ampliamento del montepremi che la passata stagione ha già visto distribuire oltre 2500 omaggi. Poi la nuova immagine con il logo che sancisce la valenza e l’importanza nazionale del Circuito ed il pay off “Enjoy Your Passion” che racchiude lo spirito sano dei concorrenti. Si parte, unica manifestazione che riesce a fare sport, turismo, economia nei giorni feriali, con un indotto che coinvolge stazioni, alberghi, rifugi, allenatori, laboratori, negozi di articoli sportivi e abbigliamento…ed un pool di oltre 60 aziende che accompagnano con riconoscenza il lavoro svolto.

Nelle settimane precedenti si sono visti gli Old cercare lingue di neve a Livigno, Santa Caterina, Chiesa Valmalenco, Tonale, Aprica, Oga, Bormio, Monte Pora, Lizzola… ovunque si potessero fare quattro curve e girare in velocità attorno ai pali. Ma l’adunata per tutti è adesso fissata a Temù il 18 gennaio, con il cancelletto che si aprirà alle 10 in punto e forse il primo a scendere potrebbe essere ancora una volta Roberto Cantù, ragazzo milanese del 1930; lui vincerà di sicuro il trofeo della volontà, dell’esempio, della costanza. Poi tutti gli altri, bravi e meno bravi, campioni e chi vuole migliorare, uomini e donne, poi anche gli over 20 che da due anni hanno una categoria a parte; in fondo al tracciato infusi caldi, vin brulè e biscotti ci sono comunque per tutti con i soliti commenti del dopo gara, tutti raccontano gli errori ma solo con il sorriso in volto.

Un esordio stagionale quello di Temù, subito con tanti botti. Al parterre di arrivo del gigante sarà presente anche un ex atleta di Coppa del Mondo ad accogliere gli atleti al traguardo, per le fotografie di rito ed il brindisi che inaugura la stagione; poi il pranzo al Roccolo Ventura, le premiazioni con l’ospite e per chiudere una degustazione di “strolghino” del salumificio Terre Ducali, storico partner del Circuito. In palio i Trofei “Olio Carli”, “Evolution Ski School”, “Gabel” ed i premi “Efrem Locatelli” per i migliori tempi assoluti.

E si andrà così avanti fino al 22 marzo, quando si archivieranno i circa 1500 start e stop del cronometro e si potranno proclamare i vincitori assoluti delle 14 categorie Old Stars e delle due Junior. E anticipando i conti, le gare disputate saranno diventate 477, con il traguardo delle 500 gare sempre più vicino e forse fatidico; nel 1987 nessuno ci avrebbe mai creduto.